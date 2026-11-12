Anna Maria Cisint: “Integralisti, la sinistra è il cavallo di Troia”

Anna Maria Cisint, europarlamentare Lega. Su Libero abbiamo svelato una nuova rete islamista che dal Kuwait foraggia varie moschee sparse nelle città d’Italia.

«È ora che l’Europa adotti contromisure urgenti contro chi vuole distruggere casa nostra, contro chi ci reputa infedeli da conquistare e sottomettere. L’abbiamo già chiesto con un voto storico al Parlamento europeo, battendo la solita sinistra svenduta, che però detta ancora legge a Bruxelles.Ora ho presentato una nuova interrogazione alla Commissione per accendere i riflettori proprio su questo nuovo filone kuwaitiano».

Il Kuwait, uno di quegli Stati citati dal report dell’intelligence francese, come finanziatore di sigle vicine alla Fratellanza musulmana.

«Esatto, vede, è tutto collegato. Cambiano i nomi, le organizzazioni che ci sono dietro, ma la matrice è sempre la stessa ed è quella dell’islam politico».

Lei ha parlato di “guerra santa”.

«È una “guerra” di conquista dell’Occidente in nome di Allah».

Ha letto che i fondi dal Kuwait arrivano tramite associazioni, e che una ha proprio sede a Imola?

«L’Emilia-Romagna è purtroppo una delle regioni maggiormente compromesse con l’islam radicale. Non è un caso che le principali organizzazioni islamiste abbiano sede lì. Anche l’Ucoii ha base lì. Trovano terreno fertile a sinistra».

Vuole dire qualcosa a Bonaccini?

«La Regione del compagno Bonaccini ha perso tempo a studiare ridicole linee guida sul linguaggio inclusivo.E mentre pensavano a come cambiare vocali, si sono messi in casa chi quella casa la vuole distruggere».

Secondo lei c’è un’alleanza tra Islam e sinistra italiana?

«È evidente, lo vediamo alle elezioni e nelle piazze violente. La sinistra fa da cavallo di Troia agli islamisti».