Avs punta sui titoli spazzatura per pagare tutte le pensioni

La patrimoniale «sta facendo molto discutere, ma siamo sicuri di avere gli argomenti per poter convincere i nostri alleati» dice Angelo Bonelli. Che poi rincara: «Se è il nome che disturba possiamo cambiarlo» (Ansa 12 novembre). Qualche settimana fa dominava la scana Marco Grimaldi. Per intendersi un signore che scende in piazza coi teppisti di Askatasuna e poi sgattaiola via quando gli scontri con la polizia diventano furibondi.

Sempre per intendersi un signore che in diretta tv sosteneva come non ci fosse nulla di male ad andare in giro con una «bottiglia di alcol con lo stoppino» (chiamarla molotov pareva brutto). Grimaldi voleva requisire il «patrimonio immobiliare sfitto ed invenduto» (Ansa 26 ottobre). «Noi le proposte le abbiamo. Spaventano i moderati? Vuol dire che siamo sulla strada giusta», tuonava il Grimaldi che voleva sottrarre case ai privati. Libero esattamente un mese fa (13 ottobre) elencava infine alcune follie del programma di Avs.

Dal reddito universale di base per «scardinare il ricatto del capitalismo» alla riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario (Bertinotti 1997, sai che novità).

In pratica un bell’aumento del costo del lavoro per incentivare le imprese a delocalizzare in Tunisia. Poi ancora si spaziava dalla cannabis libera alla cittadinanza facile (ius scholae e ius soli).

Dall’istituzione della figura del “rifugiato climatico” (ridete piano) al contrasto agli affitti ultra brevi. Mezzi pubblici gratis fino a 30 anni ma niente aerei sulle rotte in cui il treno impiega meno di tre ore. Infine lezioni di resistenza e antifascismo nelle scuole. Alè. Questo sarebbe l’acquario in cui sguazzano i pesci rossi di Avs.

INVERSIONE A U

A questo programma però ora si aggiunge una nuova sgangherata proposta sicuramente preparata da qualche giovane banchiere affascinato dalla ditta Bonelli-Fratoianni. I due vogliono costituire un Fondo Sovrano Popolare per metterci dentro tutte le partecipazioni industriali e finanziarie dello Stato. Da Eni a Enel. Da Cassa Depositi e Prestiti a Leonardo. Vogliono costituire una nuova IRI per fare una nuova politica industriale? Non proprio. Qui la ditta ti stupisce.

Il gruzzoletto vale 100 miliardi. E lo si dà in pegno alle banche. Ah, quindi niente tasse sugli extraprofitti? Per ottenere 115 miliardi di debito con «leva finanziaria al 15%». Questa espressione gergale denota in maniera inequivocabile che la proposta è di provenienza bancaria. E che intendono farci Bonelli e Fratoianni con tutto questo ben di Dio? Vorrebbero farlo investire, magari dall’amico banchiere che gli ha predisposto il piano, per arrivare ad avere nel 2047 un tesoretto di 85 miliardi da utilizzare per pagare le pensioni. Hai capito che bislacca inversione ad U ha proposto la ditta Fratoianni - Bonelli? Eni e Enel sono player di cui servirsi per la politica industriale? Ma quando mai. La diamo in pegno alle banche. E come si arriverebbe al tesoretto di 85 miliardi? Investendo in titoli obbligazionari che rendono fra il 7% ed il 9%. Chiariamoci su un punto. Con un tasso interbancario euribor a 3 mesi pari al 2,7% per inseguire questi rendimenti bisogna acquistare carta di emittenti disposti a pagare un premio (spread) che va dal 4% al 6,5%.

MONNEZZA

Stiamo praticamente parlando di emittenti che hanno un rating “non investment grade”. Cioè “speculativi” se vogliamo usare un termine elegante. Ovvero “spazzatura” se vogliamo farci capire.

Quindi le banche (che loro a parole una volta volevano tassare) scaricherebbero sul groppone del Fondo Sovrano e Popolare titoli spazzatura (magari in parte già presenti sui loro libri), e guadagnerebbero le commissioni di gestione di questo portafoglio del fondo. Inoltre incasserebbero gli interessi sul prestito erogato al Fondo per acquistare questa monnezza. E se qualcosa va storto? Ed andrebbe storto stante la schifezza che vorrebbero far ingoiare al Fondo? Le banche si pappano il miele e il burro. Vale a dire Eni, Enel, Leonardo e Cdp. Saluti e baci.

E meno male che il governo Meloni ha fatto in tempo a mettere in sicurezza le riserve auree depositate in Banca d’Italia del valore di oltre 250 miliardi. Ora per legge queste sono di proprietà del popolo italiano. Altrimenti Fratoianni e Bonelli pure quelle mettevano sul tavolo da gioco.