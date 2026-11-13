Azione, Alessio D’Amato via da Carlo Calenda e torna nel Pd

Terremoto nella sinistra romana. Alessio D’Amato, consigliere regionale, già assessore nel Lazio con la giunta Nicola Zingaretti, ha deciso di tornare nel Partito democratico. Lo ha annunciato proprio l’ex segretario di Azione Roma a La Repubblica, dopo il post di Carlo Calenda in cui il leader nazionale di Az annunciava la fuoriuscita del suo dirigente locale dal partito. D’Amato ha lasciato i dem nel 2023, dopo le regionali del Lazio - vinte dal centrodestra - in cui era candidato per il centrosinistra. “Azione non accetta ultimatum da nessuno, Non abbiamo intenzione di andare a destra ma neppure di baciare la pantofola di Bettini per un assessorato. Ringraziamo Alessio per il lavoro di questi anni e gli auguriamo il successo che merita nel campo largo”, aveva scritto sui social Carlo Calenda replicando proprio ad Alessio D’Aamato.

E ancora: “Non c’è il tema di andare con la destra. D’Amato? No, non è più in Azione. Perché c’è una cosa che non funziona: io sono abbastanza favorevole a sostenere Gualtieri. Abbiamo iniziato un dialogo e stiamo ragionando sul programma. Gualtieri ha inserito nel suo programma e sta facendo cose che era non nel nostro di programma. Quello che non funziona è quando la gente si fa i fatti suoi - ha precisato - . Io avrei potuto fare il ministro del governo Conte e forse anche quello del governo Meloni se avessi anteposto me al partito. Non l’ho mai fatto e come non lo può fare nessuno”.

“Sono molto felice che Alessio D’Amato entri nel Partito Democratico. Sono certa che contribuirà al lavoro di costruzione dell’alternativa a questa destra e al nostro sforzo per salvare e migliorare il servizio sanitario nazionale”, ha detto Elly Schlein interpellata sull’ingresso Alessio D’Amato nel Pd.