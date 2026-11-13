Bari, terremoto Pd: sfiduciata la vicesindaca di Leccese, cosa succede ora

La sfiducia annunciata dal sindaco di Bari, Vito Leccese, alla vicesindaca Giovanna Iacovone, che per ben due volte ha parcheggiato l’auto in divieto di sosta davanti a Palazzo di Città, “ha una natura esclusivamente istituzionale ed etica, del tutto estranea alle dinamiche politiche. Sovrapporre gli equilibri della coalizione a un episodio di questa portata sarebbe strumentale e fuorviante: siamo di fronte a un atto dovuto, reso necessario da un comportamento sbagliato che mina alla radice la credibilità dell’istituzione che rappresentiamo”. Lo dichiara in una nota il sindaco di Bari, Vito Leccese. Il riferimento è all’annuncio fatto dall’associazione politico-culturale La Giusta Causa, che fa parte della Coalizione per Bari che nel 2024 ha sostenuto la candidatura di Michele Laforgia e poi entrata in Giunta proprio con la nomina di Iacovone, di voler avviare verifiche con le altre forze politiche per proseguire l’esperienza amministrativa.

“Ho voluto incontrare Giovanna Iacovone - spiega Leccese - per comprendere fino in fondo le ragioni dell’accaduto, senza tuttavia ricevere giustificazioni plausibili. Chi amministra ha il dovere di dare l’esempio, sempre”. “Non è possibile - sottolinea il primo cittadino - che si ripetano con leggerezza infrazioni che colpiscono la sensibilità collettiva, significa tradire la fiducia del sindaco ma prima di tutto la fiducia dei cittadini, alimentando la percezione inaccettabile che chi governa si ritenga al di sopra delle regole. Su questo terreno resto irremovibile”.

Leccese informa di aver dato un termine di 48 ore prima di prendere una decisione definitiva. “Sarò pronto ad ascoltare e a confrontarmi con tutte le forze della coalizione, a partire da La Giusta Causa, con il rigore e la linearità che il nostro mandato richiede. La città merita rispetto, episodi simili non possono e non devono rallentare il nostro lavoro quotidiano”, conclude.