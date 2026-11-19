“A Dublino, noi leader abbiamo deciso come accompagnare questo processo: un team europeo, che lavora a stretto contatto con l’Ucraina e gli Stati Uniti. Ora dobbiamo conferire a questo team un mandato chiaro: cosa chiediamo, cosa offriamo e cosa non accetteremo mai”. Lo ha affermato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo al vertice della Coalizione dei Volenterosi, a Berlino, come riferiscono fonti di Palazzo Chigi. “E non arriviamo a mani vuote - ha aggiunto -. Questa Coalizione sta lavorando alle garanzie di sicurezza, tra cui l’impegno ispirato all’Articolo 5 (della Nato, ndr) proposto dall’Italia, un modello che ora si trova sul tavolo negoziale”.

“Oggi i leader di Stati Uniti, Russia e Cina si sono incontrati a Shenzhen. La loro dichiarazione parla di stabilità strategica, di energia e di rischi nucleari. Accogliamo con favore l’impegno a evitare che una guerra nucleare venga mai combattuta. Tuttavia, nel testo non si fa menzione della guerra in Ucraina. Ciò ci dice due cose” ha sottolineato, Meloni, secondo cui la Cina va responsabilizzata nel processo di pace: “In questa guerra conta. Se la Cina vuole essere una forza di stabilità, questo è il momento di usare tale influenza per spingere la Russia verso una pace reale. In secondo luogo - ha aggiunto -, tutti comprendono che non può esserci pace in Ucraina senza l’Ucraina. E non può esserci pace senza l’Europa”.

E ancora: “A Shenzhen, tre leader hanno ribadito l’importanza di flussi energetici stabili. Bene. Prendiamoli in parola, a cominciare dalla rete elettrica dell’Ucraina. La questione ci riguarda tutti: la sicurezza delle centrali nucleari nel nostro continente, milioni di civili che si preparano ad affrontare l’inverno, mercati dell’energia già sotto pressione. Se Mosca dovesse opporsi, il mondo vedrà chiaramente chi vuole la pace e chi invece no. Nel frattempo, continuiamo a sostenere l’Ucraina e a mantenere alta la pressione sulla Russia. Francamente, non so cosa aspettarmi dai russi. Lo scambio di prigionieri concordato ad Abu Dhabi è un buon segnale; accogliamo con favore ogni iniziativa di carattere umanitario. Ma la vera prova consiste nell’interruzione, verificabile, degli attacchi alle infrastrutture energetiche”.