“C’è da avere paura. Se questo è il primo punto del programma...”: FdI demolisce il Campo Largo sul Reddito 2.0

“C’è da avere paura”. Neanche il tempo di trovare il primo punto di accordo, che il Campo Largo viene subito messo a bada da Fratelli d’Italia. Il Partito guidato dalla Premier Giorgia Meloni ha attaccato la sinistra per la decisione di (ri)puntare sul Reddito di Cittadinanza.

“Abbiamo già trovato l’accordo anche sul reddito di cittadinanza: sarà parte del programma di coalizione”, così Stefano Patuanelli. Intervenuto a L’Attimo Fuggente, il senatore e vicepresidente del Movimento 5 Stelle ha raccontato di come il Reddito 2.0 possa essere uno dei punti di forza del programma della coalizione di centrosinistra. “Se sei in grado di lavorare e hai perso il lavoro, magari perché quello che facevi viene sostituito dall’IA, noi per un periodo della tua vita ti sosteniamo economicamente e ti diamo gli strumenti per riqualificarti. Altrimenti l’alternativa è che vai alla Caritas. Uno Stato civile non può non occuparsi di chi finisce alla Caritas”, ha poi concluso il grillino.

Immediata la risposta di Fratelli d’Italia. “La sinistra ha finalmente trovato un accordo, indovinate su cosa? Sul Reddito di cittadinanza, una delle misure più disastrose partorite dal Movimento 5 Stelle, che ha disincentivato il lavoro e bruciato migliaia di risorse pubbliche”. Inizia così il post di scherno pubblicato sui social. FdI si mostra decisamente preoccupato per quello che potrà essere il programma del Campo Largo: “Se questo è il primo punto su cui riescono a trovare una sintesi, c’è da avere paura di scoprire il resto del programma. Sempre che riescano a scriverne uno”.

Soltanto pochi giorni fa, FdI aveva mostrato il disastro economico del Reddito di Cittadinanza. “Quattro assegni su cinque irregolari. Secondo i dati Inps, tra il 2019 e il 2021 l’82% delle posizioni controllate dalla Guardia di Finanza è risultato irregolare. Tra i beneficiari anche detenuti e persone con condanne che le escludevano dal sussidio. Oltre 1,7 miliardi di euro erogati senza averne diritto, di cui 1,463 miliardi ancora da recuperare. Soldi pubblici che difficilmente torneranno allo Stato”, il messaggio pubblicato su X. E poi la stoccata, con tanto di monito: “Eppure Conte e il M5S pensano a un Reddito 2.0 da 10 miliardi l’anno. Dopo aver sperperato i soldi degli italiani, vorrebbero ripetere lo stesso errore. Non possiamo permetterlo”