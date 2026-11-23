Un grosso caso politico in Puglia, a tinte rosse dem. Il sindaco di Cerignola, Francesco Bonito, del Partito democratico, si è dimesso dalla sua carica e ha accusato gli esponenti locali del suo partito non solo di non appoggiarlo nell’azione amministrativa, ma di averlo attaccato.

“Ho formalmente chiesto nelle ultime ore di mostrare un sostegno concreto all’azione politico-amministrativa di questa amministrazione comunale da parte dei consiglieri che compongono la maggioranza - ha spiegato l’ex primo cittadino in una nota -. In tale contesto, ho registrato il pieno appoggio dei gruppi civici, che per questo ringrazio, e, per converso, un duro attacco alla mia persona, non solo nella qualità di Sindaco, da parte della segreteria politica sezionale del Pd, attacco in relazione al quale - ha proseguito l’ex sindaco - non ho registrato nessuna presa di distanza da parte del gruppo consiliare”.

“Tanto premesso - ha poi aggiunto il dem -, non posso che prendere atto della mancanza di fiducia di una maggioranza a sostegno della mia persona e dell’amministrazione che dirigo. Rassegno pertanto le mie dimissioni. Ai sensi di legge mi riservo, comunque - ha concluso Francesco Bonito - di avviare tutte le consultazioni necessarie per valutare eventualmente la prosecuzione del percorso amministrativo”.