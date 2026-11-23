Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato il Consiglio Supremo di Difesa, al Palazzo del Quirinale, per lunedì 30 novembre 2026, alle ore 16.30 con il seguente ordine del giorno: Analisi della situazione internazionale e degli effetti delle crisi in corso e stato delle missioni militari italiane. Valutazione della sicurezza del Paese, anche con riferimento ai rischi relativi agli attacchi informatici e ibridi che hanno colpito l’Italia e altri Stati europei. Lo comunica il Quirinale.

Come previsto dalla nostra Costituzione, tra i vari poteri nelle mani del Capo dello Stato c’è anche la presidenza del Consiglio Supremo di Difesa. Il presidente della Repubblica è capo delle Forze Armate e al Quirinale spettano la convocazione delle sedute, la definizione dell’ordine del giorno e la presidenza dell’organo (ai sensi dell’art. 87 della Costituzione e del D.Lgs. n. 66/2010). Il Consiglio si riunisce di norma almeno due volte l’anno, o in sessioni straordinarie quando il Presidente lo ritiene necessario o su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.