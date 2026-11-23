“Repubblica ha attraversato mezzo secolo di storia, ha accompagnato il dibattito pubblico italiano, raccontato le profonde trasformazioni politiche economiche e sociali, lo ha fatto sempre con quello stile e quel carattere che lo contraddistinguono fin dalle origini e ne costituiscono l’ossatura profonda. In questi 50 anni, Repubblica non ha mai nascosto il proprio punto di vista, sulle cose, sui fatti e sul mondo, anzi, ha fondato su questa precisa scelta la propria identità senza infingimenti e ipocrisia. Ha fatto una scelta di campo chiara e limpida che i cittadini hanno imparato a conoscere, apprezzare o contestare”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel messaggio inviato in occasione dell’inaugurazione della mostra “Repubblica: una storia di futuro”, per i 50 anni del quotidiano fondato da Eugenio Scalfari.

“Non è certo un mistero - ha aggiunto Meloni - che io appartenga a quella schiera di italiani che si riconoscono in un’altra visione del mondo e che non hanno risparmiato critiche a Repubblica, ma penso che questa sia una ricchezza, perchè il confronto quando è duro, rappresenta l’ingrediente che dà sapore alla nostra democrazia e la rende vitale”. “Al tempo stesso - prosegue la premier - ho sempre creduto che il rispetto di una precisa linea editoriale non debba mai compromettere la capacita’ di approfondire, verificare le fonti e rispettare la deontologia professionale. Chi fa informazione non dovrebbe mai assecondare le aspettative del proprio pubblico, ma avere il coraggio di mettersi sempre in discussione e raccontare la realtà senza pregiudizi”.

“Continueremo a non andare d’accordo, a scontrarci e a criticarci reciprocamente ogni volta che lo reputeremo necessario, ma sono convinta che lo faremo guardandoci sempre negli occhi con la franchezza di sempre. A Repubblica, alla direzione e a tutta la redazione - conclude Meloni - i miei auguri per questo importante anniversario e per il futuro del giornale”.