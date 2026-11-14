Donzelli attacca Schlein: “Non viene ad Atreju? Solo chi teme il confronto non si presenta”

La mancata partecipazione della segretaria del Partito democratico Elly Schlein ad Atreju torna ad alimentare il confronto politico tra Fratelli d’Italia ed il Pd. A intervenire sulla decisione della segretaria dem è Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di FdI, che non nasconde le proprie critiche, rivendicando al tempo stesso la natura aperta della manifestazione. «Ieri abbiamo letto dalla stampa che Elly Schlein ha scelto di non venire nemmeno quest’anno ad Atreju. Atreju ci sarà lo stesso e noi ci continueremo a confrontare con chiunque, a prescindere dal pensiero, dall’opinione, dalla cultura, solo chi non è forte delle proprie idee teme il confronto», ha dichiarato Donzelli a margine del Forum della Piccola industria di Confindustria.

Parole che chiamano direttamente in causa la leader del Pd, accusata politicamente di sottrarsi a un’occasione di confronto pubblico con posizioni e interlocutori di diverso orientamento. Donzelli precisa comunque che la scelta di Schlein viene rispettata, sottolineando come la manifestazione di Fratelli d’Italia voglia continuare a essere uno spazio di dialogo anche con chi si colloca su posizioni lontane da quelle del partito. «È una scelta, rispettiamo le scelte di tutti. Noi continueremo a essere aperti, anche a chi è di sinistra, a chi è contro le nostre idee, perché Atreju è questo: confronto, contaminazione, idee diverse, serenità», ha aggiunto l’esponente di FdI.

Nel suo intervento Donzelli ha poi allargato il discorso ai rapporti tra i due principali partiti della politica italiana, chiamando in causa anche la Festa dell’Unità. «Noi non siamo mai stati invitati alla Festa dell’Unità da quando c’è Elly Schlein, noi l’abbiamo sempre invitata, ha scelto sempre di non venire. Ciascuno decide di come comportarsi», ha concluso. La questione della partecipazione ad Atreju si inserisce così nel più ampio confronto tra maggioranza e opposizione, con Fratelli d’Italia che rivendica la disponibilità al dialogo e il mancato arrivo della segretaria dem che diventa occasione di polemica politica.

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