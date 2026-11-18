“La scadenza naturale della legislatura è a settembre”. Tuttavia, “il nuovo governo si insedierebbe a ottobre con tempi risicati per approvare la manovra, quindi ha un senso tecnico e anche politico anticipare il voto. Se si votasse a maggio o giugno non sarebbe uno scandalo, secondo me”: a dirlo, ai microfoni di Rainews24, il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani. Che poi ha precisato: “Decideremo più avanti, al momento la scadenza è quella naturale. Ma se si votasse prima ci sarebbe anche un elemento positivo”. Riferendosi all’eventuale accorpamento tra le politiche e le comunali, inoltre, ha aggiunto: “C’è anche l’aspetto di un possibile election day, sono molti i fattori in campo”.

Interpellato sulla legge elettorale, invece, ha detto di essere “abbastanza fiducioso” sul parere della Consulta, “abbiamo fatto degli emendamenti che sono andati incontro alle osservazioni dei tecnici e dei costituzionalisti. Secondo me, la legge è perfettamente costituzionale, il premio di maggioranza è proporzionato, sono fatte salve le prerogative del presidente della Repubblica, è una legge molto innovativa e consente ai cittadini di sapere prima del voto come sarà utilizzato il proprio voto”. E ancora: “È la fine dei giochi di palazzo, questa stagione si conclude. Ci sarà una coalizione che vince con la possibilità concreta di poter durare cinque anni”.

Infine, sulla manovra: “La sessione di bilancio inizia col deposito della legge in Parlamento e finisce naturalmente entro il 31 dicembre, termine oltre il quale non non è neanche immaginabile andare. Ci attrezzeremo per fare tutto in tempo, anche considerato il fatto che insieme alla legge di bilancio, che è già un impegno notevole per la per il Parlamento, ci sono da convertire diversi decreti”. Quando gli è stato chiesto se il governo abbia approvato troppi decreti legge, ha risposto: “Non troppi, ma troppo ravvicinati. I decreti devono essere convertiti con il tempo previsto dalla legge e dalla Costituzione, quindi non possiamo andare oltre. Bisogna fare un lavoro delicato di incastro tra i lavori della Camera e del Senato, la legge di bilancio, i regolamenti. Il lavoro è complicato e c’è rischio di sovraffollamento, ma è parte del mio lavoro far procedere tutto in maniera ordinata”.