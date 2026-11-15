Fdi mette il turbo, c’è un sorpasso: il sondaggio che stravolge tutto

Fratelli d’Italia si conferma il primo partito nelle intenzioni di voto degli italiani, con il 28% dei consensi, seguito dal Partito Democratico al 20%. È quanto emerge dall’ultimo sondaggio dell’Istituto Piepoli, che fotografa gli orientamenti elettorali e i rapporti di forza tra i principali partiti e coalizioni.

Al terzo posto si colloca il Movimento 5 Stelle con il 13%, davanti a Forza Italia, che raggiunge il 7,5%. Segue Futuro Nazionale al 6,5%, mentre Alleanza Verdi Sinistra si attesta al 6%, perdendo mezzo punto rispetto alla precedente rilevazione.

In controtendenza la Lega, che guadagna lo 0,5% e sale al 5,5%, riducendo così la distanza da Avs a mezzo punto. Tra le altre forze politiche, Azione raccoglie il 3%, Italia Viva il 2,5%, mentre Noi Moderati, Cateno De Luca, +Europa e Partito Liberaldemocratico si attestano tutti all’1,5%. Gli altri partiti raggiungono complessivamente il 2%.

Un dato significativo riguarda anche l’area degli elettori che non hanno ancora scelto una formazione politica o che dichiarano di astenersi: indecisi e astenuti rappresentano il 29%.

Per quanto riguarda gli schieramenti, il centrodestra raggiunge complessivamente il 44%, mentre il campo largo si ferma al 43%. La distanza tra le due coalizioni è quindi di un solo punto percentuale.

Il quadro delineato dal sondaggio evidenzia una situazione di sostanziale equilibrio tra i due schieramenti, mentre tra i singoli partiti emergono variazioni contenute, con la crescita della Lega e il calo di Alleanza Verdi Sinistra.