“Dal 2013 a oggi, il cambiamento è sotto gli occhi di tutti”. Poche parole, tanti fatti: così Fratelli d’Italia ha deciso di rispondere a Elly Schlein e al Partito Democratico. “Il governo Meloni offre alle nuove generazioni solo le prospettive del carcere e della precarietà”, ha dichiarato la segretaria dem, parlando agli Stati Generali della Scuola, organizzati dal partito.

Una frase che ha fatto discutere e non poco. E così, il profilo Instagram di Fratelli d’Italia, ha voluto rispondere. Stando ai numeri, il Governo Meloni offre lavoro, facendo scendere il dato della disoccupazione. E, per farlo, ha scomodato l’argomento in voga tra i giovani in questo momento: l’uscita di ‘Grand Theft Auto VI’. In tutto il mondo, i più giovani hanno dovuto aspettare ben tredici anni per l’uscita del nuovo capitolo del videogioco. Ironia della sorte, quando ‘GTA V’ è stato messo in commercio, al Governo italiano c’èra la sinistra. “Nel 2013 la disoccupazione era al 12,2%”, scrive il post. Che poi indica anche il dato degli occupati: 22,4 milioni.

Tredici anni dopo, con il Governo Meloni, la situazione è cambiata. La disoccupazione è scesa al 6,3%. Sostanzioso anche il miglioramento per gli occupati, saliti a 24,3 milioni. Insomma, non sembra che per i giovani ci sia soltanto “carcere e precarietà” come affermato dal Partito Democratico. E poi, in un altro post pubblicato sempre sui social, Fratelli d’Italia ha lanciato la stoccata finale a Elly Schlein. “Segretaria, questo Governo ha scelto di stare dalla parte dei giovani: sostiene le assunzioni per gli under 36, incentiva la stabilizzazione dei contratti, promuove il lavoro autonomo e l’imprenditoria giovanile con misure come Resto al Sud 2.0 e supporta chi vuole acquistare la prima casa”, ha scritto. E poi ha concluso, lanciando una stoccata. “Ma c’è anche un altro aspetto: ripristiniamo il rispetto delle regole e contrastiamo chi, attraverso la violenza, vuole rubare ai ragazzi perbene il diritto di vivere liberi e sicuri”.