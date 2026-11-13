FdI umilia Landini: “Diserta il confronto sulla Manovra per preparare la protesta contro la Manovra”

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“Mi ero organizzato per andarci la mattina, poi l’hanno spostato al pomeriggio. Avevo già altri impegni. Sto lavorando sullo sciopero del 20 novembre e sono in giro per assemblee”. Con queste parole il segretario della Cgil, Maurizio Landini, ospite di Un giorno da pecora, ha giustificato la sua assenza all’incontro a Palazzo Chigi sulla Manovra con il governo.

Immediata la reazione di Ignazio La Russa. “Non mi sembra che” il governo “non riconosca le ragioni di chi protesta. A volte, non riconosce la volontà di far finta di protestare per alcune ragioni e nascondere dietro una protesta per cose che sono assolutamente lecite, perché la protesta non importa se è giusta o sbagliata, ci può stare sempre. Ma se dietro una protesta sindacale, ci sono solo motivazioni politiche, se così fosse, sarebbe un errore”. Ospite di Dritto e Rovescio, il presidente del Senato sottolinea come “il fatto che Landini non risponda all’appello del governo” per parlare “della situazione, dicendo: ‘Devo preparare lo sciopero, quindi non vengo’, o il fatto di annunciare lo sciopero prima ancora che la legge finanziaria sia stata presentata, cioè a prescindere, avrebbe detto Totò, no? - non è un buon segnale. È il segnale opposto di quello che la situazione dovrebbe consigliare”.

Anche Fratelli d’Italia, attraverso un post su X, sbeffeggia la scelta di Landini: “Altroché sindacalismo: Landini fa opposizione politica sulla pelle dei lavoratori. Ancora una volta, dimostra di tenere molto più alla propaganda che alle proposte”. E sul post: “Diserta il confronto sulla Manovra per preparare la protesta contro la Manovra”.

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