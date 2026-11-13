FdI umilia Landini: “Diserta il confronto sulla Manovra per preparare la protesta contro la Manovra”

“Mi ero organizzato per andarci la mattina, poi l’hanno spostato al pomeriggio. Avevo già altri impegni. Sto lavorando sullo sciopero del 20 novembre e sono in giro per assemblee”. Con queste parole il segretario della Cgil, Maurizio Landini, ospite di Un giorno da pecora, ha giustificato la sua assenza all’incontro a Palazzo Chigi sulla Manovra con il governo.

Immediata la reazione di Ignazio La Russa. “Non mi sembra che” il governo “non riconosca le ragioni di chi protesta. A volte, non riconosce la volontà di far finta di protestare per alcune ragioni e nascondere dietro una protesta per cose che sono assolutamente lecite, perché la protesta non importa se è giusta o sbagliata, ci può stare sempre. Ma se dietro una protesta sindacale, ci sono solo motivazioni politiche, se così fosse, sarebbe un errore”. Ospite di Dritto e Rovescio, il presidente del Senato sottolinea come “il fatto che Landini non risponda all’appello del governo” per parlare “della situazione, dicendo: ‘Devo preparare lo sciopero, quindi non vengo’, o il fatto di annunciare lo sciopero prima ancora che la legge finanziaria sia stata presentata, cioè a prescindere, avrebbe detto Totò, no? - non è un buon segnale. È il segnale opposto di quello che la situazione dovrebbe consigliare”.

Anche Fratelli d’Italia, attraverso un post su X, sbeffeggia la scelta di Landini: “Altroché sindacalismo: Landini fa opposizione politica sulla pelle dei lavoratori. Ancora una volta, dimostra di tenere molto più alla propaganda che alle proposte”. E sul post: “Diserta il confronto sulla Manovra per preparare la protesta contro la Manovra”.