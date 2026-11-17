“Come sono arrivato alla scelta di entrare in Fratelli d’Italia? Vorrei partire da quel messaggio di sole cinque parole che mi arrivò il 12 settembre 2023. È stato penso uno dei giorni più difficili per la mia isola perché in quel giorno arrivarono oltre 100 barche e 11.000 persone. Persone che non erano turisti, erano migranti, gente che necessitava di essere soccorsa, di essere assistita ed accolta. E in quelle ore, mentre noi lampedusani eravamo scesi in campo a dare una mano d’aiuto perché il sistema dei soccorsi e dell’accoglienza era andato in tilt, mi arrivò un messaggio dal presidente Giorgia Meloni, che mi diceva: ‘Non la lascio da solo’”. Lo ha detto il sindaco di Lampedusa Filippo Mannino, parlando nella sede di Fdi a Roma del suo passaggio al partito. Mannino ha sottolineato che “in questi anni ho visto ridurre drasticamente il numero delle persone che sono arrivate a Lampedusa e ho visto cambiare totalmente la gestione dell’immigrazione in meglio”.

E ancora: “Può sembrare una banalità, una sciocchezza, però insomma in quel momento, in quel messaggio ho visto un lato molto umano. Ero anche sull’orlo insomma di dare le dimissioni perché in preda alla disperazione, quindi ho sentito molta vicinanza. Poi da questo episodio è iniziato un rapporto, all’inizio ci sentivamo solo per questioni che riguardano l’immigrazione e poi pian pianino in queste nostre conversazioni è entrato sempre di più anche il tema, le esigenze, le necessità di chi vive tutto l’anno sia a Lampedusa che a Linosa. E la Meloni devo dire che c’è sempre stata anche quando le telecamere sono andate via, portando il tema dell’immigrazione a Bruxelles e chiedendo all’Ue di assumersi le proprie responsabilità”.