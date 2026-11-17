Francesco Emilio Borrelli “vittima della propaganda di Hamas”. Gino Zavalani di Esperia ha accusato il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra di diffondere fake news. Come? Diffondendo sui suoi canali social video di poveri palestinesi creati però con l’ausilio dell’intelligenza artificiale.

“Pochissime ore fa - spiega il direttore di Esperia - Francesco Emilio Borrelli sul suo profilo pubblica un’ennesima fake news. Un video creato con l’intelligenza artificiale. In questo caso il video creato con l’intelligenza artificiale mostra le alluvioni di Gaza. Questi bambini alluvionati nelle tende e il video è palesemente creato con l’intelligenza artificiale. Ed ecco allora che Borrelli diventa un tramite in questo caso della propaganda di Hamas. perché quela non è neanche propaganda pro Pal perché quei video, quei contenuti in realtà non fanno bene alla causa pro Pal, ma la delegittimano”.

E ancora: “E Borrelli che è vittima della propaganda di hamas che viceversa è testimoniato da più parti che crea contenuti di intelligenza artificiale proprio come quelli da Borrelli per disinformare, per inquinare il dibattito, ecco che Borrelli da deputato di Avs si fa vittima o complice di questa schifosa propaganda di Hamas”. Piccola nota. Borrelli deve essersi accorto del suo errore, dato che è subito corso ai ripari andando a cancellare dai suoi social quel video creato con l’AI.