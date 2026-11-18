Nicola Fratoianni show nell’aula di Montecitorio. “Dovremmo tutti e tutte osservare almeno il limite della decenza. Un deputato di FdI, non so in preda a cosa, ha spiegato all’Aula di Montecitorio che le nostre obiezioni e di centinaia di intellettuali storici dell’Olocausto, ebrei e non ebrei, su ciò che accade a Gaza, ovvero che sia in corso un genocidio, non sono vere perché ci sono più nascite che decessi. Una oscenità, qui si è frantumato il muro della vergogna, della decenza, oscenità a cui assistiamo in quest’Aula, è una pagina nera”.

E ancora, replicando all’esponente di Fratelli d’Italia: “Onorevole Malaguti si dovrebbe vergognare, abbassi la mano tesa, so che è un riflesso condizionato - conclude il leader rossoverde - e recuperi un po’ di decenza se è ancora in grado di farlo”.

Peccato però che, come spiegato da Mauro Malaguti “Fratoianni come al solito mistifica le cose e inventa falsità. Avrebbe detto che io ho dichiarato che a Gaza non è in corso un genocidio perché avrebbero ucciso pochi bambini. Io ho semplicemente citato dati statistici del Ministero della Salute di Gaza, che controlla Hamas, quindi una fonte non israeliana ma addirittura palestinese, i cui dati matematici smentiscono il genocidio. Ma da chi sa fare politica solo con le provocazioni non mi aspetto altro. Sul braccio destro teso per richiamare l’attenzione del Presidente per intervenire sorvolo, ma appena Fratoianni lo ha citato ho alzato il pugno sinistro, sperando quello gli fosse più gradito”.