Futuro Nazionale, è caos: nel Lazio nomine bloccate

Se non fosse un partito politico nato appena nove mesi fa, ricorderebbe quelli della Prima Repubblica, con le liti interne dovute a correnti e correntine. Perché in Futuro Nazionale, la creatura del generale Roberto Vannacci, è caos. Almeno nel Lazio, dove nei giorni scorsi è salita la tensione tra Francesco Biava, coordinatore provinciale del movimento, e Marco Pomarici, coordinatore regionale.Quest’ultimo, con una comunicazione interna di cui Libero è entrato in possesso, ha sospeso le «nomine dei coordinatori comunali e successive determinazioni organizzative» che Biava - un passato in Alleanza Nazionale, una stretta amicizia con l’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno e rapporti personali tra cui quello con Roberto Di Paolo e la moglie Maria Rosa Tanoni, il cui figlio Alessandro è indagato a Roma nella maxi-inchiesta su Banca Progetto -, aveva comunicato e pubblicato sul proprio profilo Facebook.Le nomine riguardavano Ruggero Garzia, indicato come vice coordinatore della provincia di Roma, e, a scendere, tutti gli altri Tra i nomi citati figuravano Onofrio Saia per i Castelli Romani, Graziano Di Buò per Mentana, Guidonia Montecelio e Fontenuova e Giampaolo Bocci per la Valle del Tevere. Come coordinatori comunali, tra gli altri, Biava aveva nominato Luca Fanco ad Ardea, Marco Chiappa ad Ariccia, Massimo Grasso a Rocca di Papa ed Emanuele Feudo a Velletri.

IL DURO COMUNICATO Tutte queste nomine sono state sospese nel giro di poche ore, con una presa di posizione netta da parte di Pomarici. «Il sottoscritto Marco Pomarici, in qualità di coordinatore regionale di Fn, interviene in merito alle nomine dei coordinatori comunali comunicate in data odierna dal coordinatore provinciale Francesco Biava», si legge nell’atto interno, «a tale proposito, si richiama espressamente quanto previsto dalle Norme Transitorie, primo capoverso, dello Statuto di Futuro Nazionale, che testualmente recitano: “Quelli di coordinamento comunale dal Coordinatore Provinciale d’intesa con il Coordinatore Regionale”. Tale disposizione deve essere interpretata e applicata nel rispetto della struttura gerarchica e organizzativa del Movimento, nella quale il coordinamento regionale costituisce il livello territoriale sovraordinato rispetto a quello provinciale».«La competenza del coordinatore provinciale nell’individuazione e nella proposta dei nominativi non può pertanto tradursi in un potere decisionale autonomo e definitivo. La valutazione delle candidature, l’indirizzo delle scelte e la loro condivisione spettano al coordinamento regionale, nell’ambito delle prerogative proprie del suo ruolo – si legge ancora nella comunicazione –. Il coordinatore provinciale è quindi chiamato a sottoporre le proprie proposte al coordinatore regionale, al quale compete la valutazione complessiva delle designazioni e la definizione delle scelte organizzative, nel rispetto della necessaria intesa prevista dallo Statuto».«Alla luce di queste considerazioni, dispongo il congelamento immediato di tutte le nomine dei coordinatori comunali comunicate in data odierna dal coordinatore provinciale, che restano prive di efficacia organizzativa fino a una successiva determinazione del coordinamento regionale. Il sottoscritto procederà personalmente alla verifica di tutte le candidature e delle designazioni proposte, riservandosi di valutare e definire i nominativi che riterrà di sottoporre a formalizzazione», scrive ancora Pomarici.L’obiettivo, si legge, è «garantire la più ampia condivisione possibile delle scelte organizzative e la piena armonia con l’indirizzo nazionale del Movimento». Il coordinatore regionale intende inoltre coinvolgere nel confronto il coordinatore nazionale, Simoni, prima delle determinazioni definitive.«Nessuna delle nomine attualmente comunicate potrà pertanto essere considerata definitiva, né potranno essere assunti impegni o avviate attività in qualità di coordinatore comunale sulla base delle stesse, fino alla conclusione della procedura di verifica e alla successiva formalizzazione. Il rispetto dello Statuto, delle competenze territoriali e della corretta catena organizzativa rappresenta un principio imprescindibile per tutti i livelli del Movimento», conclude Pomarici.

DOCCIA FREDDA Una doccia fredda per Biava. Ma i problemi dei Vannacciani si allargano anche nel Viterbese, dove il «Comitato 1039 e i comitati territoriali sospendono le attività politiche». E il motivo è sempre lo stesso: «Non accettiamo decisioni calate dall’alto e prive di qualsiasi rispetto per il lavoro svolto sul territorio».«Dopo aver atteso invano un confronto diretto con il generale Roberto Vannacci, al quale è stato indirizzato un messaggio personale rimasto senza risposta, e dopo le interlocuzioni intercorse con i coordinamenti regionali e nazionali del partito, Vittorio Galati, referente del Comitato 1039, insieme ai comitati territoriali, comunica la decisione di sospendere immediatamente ogni attività politica e organizzativa, in attesa di un incontro istituzionale con i vertici del partito».Una decisione definita, in una nota stampa, «forte, sofferta, ma inevitabile», perché «non è accettabile che il lavoro politico costruito sul territorio venga ignorato, che le persone vengano considerate soltanto numeri da utilizzare nelle campagne di tesseramento e che i risultati raggiunti non trovino alcun riconoscimento nelle successive scelte organizzative».