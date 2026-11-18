Il governo presenterà oggi, 18 novembre, un emendamento al decreto Sicurezza che avrà l’obiettivo di limitare l’uso dei social per i minorenni. La norma prevede un divieto totale dei social fino ai 13 anni e un divieto parziale dai 13 ai 16 anni. I giovani inclusi in questa fascia d’età potranno accedere ai social soltanto con un account collegato a quello di uno dei genitori.

L’emendamento segue la proposta di regolamento europeo “Kids Act” che prevede l’uso di sistemi di certificazione dell’età per evitare false autodichiarazioni. Stando a quanto si apprende, il divieto assoluto sarà possibile adottarlo anche in virtù del fatto che l’Italia ha notificato il disegno di legge Mennun-Madia alla Commissione europea, e questo ha consentito di intraprendere un negoziato con la Commissione e quindi avere il via libera al testo.

Ma come funzionerà concretamente il blocco? La procedura sarà stabilità dall’Agcom che avrà nove mesi per fissare i controlli sull’età e produrre un regolamento che definisca la soluzione tecnica e di processo. Saranno escluse dal divieto le enciclopedie online senza scopo di lucro; le piattaforme open source di sviluppo e condivisione di software purché non si tratti di IA; i servizi a scopo di ricerca scientifica e i sistemi progettati e gestiti da autorità pubbliche.

Nel mondo, l’Australia è stato il primo Paese a introdurre il divieto di utilizzo dei social network per gli under 16, una strada seguita successivamente da Malesia e Indonesia. In Europa, oltre al Regno Unito, si sono attivate anche Francia, Grecia e Portogallo.