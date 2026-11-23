“Non mi scandalizza che si parli di patrimoniale a patto che se ne parli seriamente con proposte concrete e scenari che definiscano vantaggi e svantaggi”. Così Elsa Fornero, intervistata da IlNordEst, sulla tanto dibattuta tassa patrimoniale. Secondo l’ex ministra, la soluzione migliore sarebbe partire con un’imposta di successione, che “non risolverà tutti i problemi ma sarebbe un passo nella direzione giusta”.

Che, sostiene ancora Fornero, è quella di “ridurre le disuguaglianze. Negli ultimi anni il Paese è rimasto fermo e sono aumentate le distanze tra i pochissimi che stanno sempre meglio e la maggioranza che fa fatica. Bisogna riprendere il sentiero della crescita e ridurre le disuguaglianze”.

L’ex ministra è stata poi interrogata sull’ultimatum lanciato da Fratoianni, il quale avevano affermato che senza patrimoniale non ci sarebbe stata alcuna alleanza: “Se cominciamo così temo che il campo possa restringersi rapidamente. Se si vogliono raggiungere obiettivi comuni non ci possono essere condizioni”, ha dichiarato.

Interpellata infine sulla Manovra finanziaria, ha detto: “A me non convince, non c’è niente che indichi una prospettiva, solo bandierine che voglio essere piantate come la riduzione della pressione fiscale che in realtà però aumenta. Poi io non sono aprioristicamente contraria al fatto che si tassino le banche che hanno risorse, ma così si agisce in modo subdolo. Anche accentuare la divaricazione tra dipendenti e autonomi con una flat tax fino a 100.000 euro non mi pare corretto e mi sembra più la dimostrazione di un ammiccamento elettorale piuttosto che una chiara strategia per il futuro”.