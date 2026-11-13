Giorgia Meloni smaschera sinistra e Cgil: “Chi parla di tagli viene smentito dai numeri”

“Durante l’incontro che ha avuto oggi con i sindacati, il governo ha confermato ufficialmente che intende togliere la misura che aveva creato malumore particolarmente nel mondo della scuola. Però, siccome i fatti contano più delle polemiche, voglio anche ribadire che non si trattava di tagli. Per capirci, nessun insegnante avrebbe perso il posto, nessun operatore ATA sarebbe stato licenziato, nessuna classe sarebbe stata chiusa. La misura prevista in manovra cominciava ad adeguare il personale agli studenti effettivi, ma relativamente alle nuove assunzioni che vanno fatte. Perché? Perché la scuola negli ultimi dieci anni ha perso quasi 800 mila studenti a causa del calo delle nascite”. Così Giorgia Meloni in un video pstato su X.

“In ogni caso - prosegue la premier -, noi abbiamo deciso di dare un ulteriore segnale di attenzione a un’istituzione che consideriamo fondamentale ai ragazzi che la vivono, perché la scuola è molto più di una voce di bilancio. È il posto dove si decide che nazione saremo fra vent’anni e questa è la ragione per la quale questo Governo ha investito nella scuola più di quanto abbiano fatto i suoi predecessori e basti pensare che in quattro anni noi abbiamo aumentato le risorse per questo settore, per l’istruzione, del 13,1% rispetto al 2022. Abbiamo rinnovato per ben tre volte i contratti in una sola legislatura, 419 euro al mese in più per i docenti, 304 in più per il personale ATA, più gli arretrati. Non accadeva da moltissimo tempo.

“Abbiamo assunto circa 206 mila persone tra docenti e personale ATA, ne assumeremo altre 40 mila il prossimo anno - sottolinea la leader di FdI -. Per capirci, in questa legislatura i docenti assunti saranno oltre 20 mila in più rispetto a quelli che erano stati assunti nella scorsa legislatura e ci siamo occupati delle migliaia di idonei di concorsi che i governi precedenti avevano abbandonato al loro destino e poi l’edilizia scolastica sulla quale sono stati investiti durante questo governo 14 miliardi di euro, anche qui per capirci. Negli undici anni che vanno da Monti a Conte, passando per Renzi, Letta, Gentiloni, Draghi, in tutto ne erano stati stanziati sei, cioè meno della metà”.

E ancora: “Non è finita perché nella legge di bilancio che il Parlamento sta esaminando c’è una nuova misura la quale io tengo in modo particolare. Abbiamo deciso di utilizzare una parte delle risorse che abbiamo per dotare le scuole italiane di climatizzatori e pompe di calore. I bandi si faranno nel 27, le risorse saranno erogate a partire dal 2028 perché nessuno dovrebbe studiare al freddo d’inverno o a 35 gradi a giugno. Si può discutere di tutto ed è giusto farlo, ma chi racconta che questo governo taglia la scuola dice una cosa che i numeri smentiscono uno per uno. Noi crediamo nel ruolo della scuola perché crediamo nei nostri ragazzi, vogliamo offrire loro strumenti per sviluppare al meglio le loro capacità“.