Un simpatico siparietto ha caratterizzato l’arrivo di Giorgia Meloni a Berlino, dove è in corso il vertice della “Coalizione dei volenterosi”. La macchina che stava accompagnando la presidente del Consiglio davanti alla cancelleria tedesca si è fermata qualche metro più avanti rispetto al tappeto rosso allestito per il cerimoniale ed è stata costretta a fare marcia indietro. Il piccolo imprevisto è stato sfruttato dal Cancelliere tedesco Friedrich Merz per accogliere la premier con una battuta. “Vai troppo veloce Giorgia”, le avrebbe detto strappandole un sorriso, prima di abbracciarla e stringerle la mano.

Il Cancelliere ha poi accolto tutti gli altri leader e rappresentanti degli oltre trenta Paesi che partecipano al summit. Tra gli altri, anche Donald Tusk, primo ministro della Polonia, il presidente del Consiglio Ue Antonio Costa, la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, il segretario generale della Nato Mark Rutte e il presidente della Finlandia Alexander Stubb.

Una volta arrivati tutti, e subito dopo la consueta photo opportunity, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avuto un breve colloquio con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. La premier si è intrattenuta poi con il primo ministro britannico Andy Burnham e con Jared Kushner, uno dei due inviati speciali degli Stati Uniti per la pace assieme a Steve Witkoff.