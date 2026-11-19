Professione vedova nera. Emanuele Fiano è solo l’ultimo nella lista di autorevoli parlamentari ed esponenti della comunità dem caduto sotto la falce di Elly Schlein, la segretaria che non fa prigionieri.

Il figlio del reduce di Auschwitz, Nedo, ha lasciato il Pd all’indomani del voto del suo partito contro il disegno di legge della maggioranza per combattere l’antisemitismo. Ha fatto della difesa della causa ebraica una delle ragioni del suo impegno pubblico e non poteva tollerare che la sua comunità politica inseguisse l’estrema sinistra nella deriva pro-Pal.

ESEMPIO

A seguirne l’esempio, un altro pezzo da novanta dei dem, Aurelio Mancuso, componente della direzione romana del partito. «Non posso essere complice della sciagurata linea politica di Schlein, che pur di non dispiacere a M5S e Avs ha determinato una drammatica rottura con l’ebraismo italiano» ha dichiarato lo storico esponente della comunità Lgbt nazionale, annunciando che «dopo decenni di impegno, il Pd non è più il mio partito». In sintesi, a furia di essere testardamente unitaria con gli altri, la segretaria si sta perdendo i suoi.

Non è detto però che la cosa le dispiaccia: a chi le fa notare la fuga di massa dai dem, la segretaria lascia capire che liberarsi dei moderati e della parte più dialogante è la missione per cui il popolo della sinistra l’ha scelta, in barba al voto dei dirigenti del partito. Le grandi pulizie quindi sono destinate a continuare. Lo scopo è la mutazione genetica del Pd, da partito riformista a forza movimentista con venature massimaliste. Se qualcuno non allineato si mette alla porta da solo quindi, è solo fatica risparmiata, non fa che anticipare l’ineluttabile.

Fiano è un ex della Camera e non ha potuto votare sul provvedimento contro l’antisemitismo. In cinque però hanno contravvenuto all’ordine di scuderia: l’ex segretario dei Ds Piero Fassino, il presidente del Copasir ed ex ministro della Difesa Lorenzo Guerini, l’ex ragazza prodigio Lia Quartapelle, l’ex sindaco di Bologna Virginio Merola e il deputato eletto all’estero Nicola Carè. Nomi importanti. Si accettano scommesse su quanti di loro saranno ricandidati al prossimo giro.

A ripercorrere i tre anni e mezzo di Elly al Nazareno, le croci sono tante. L’europarlamentare Pina Picierno, accusata da sinistra di essere complice morale del genocidio di Gaza, ha lasciato sentenziando che «la casa dei riformisti non c’è più» e ha accusato il partito di «ambiguità con Putin e gli estremismi». La sua collega, Elisabetta Gualmini, se ne è andata in Azione perché «Schlein sta spostando il Pd verso una sinistra radicale, sull’asse Conte-Bonelli-Landini». Neppure Marianna Madia, l’altra giovanissima lanciata con Picierno da Walter Veltroni, che pure aveva resistito a lungo pur denunciando «piccole e mediocri filiere di potere a livello nazionale, che diventano vere e proprie associazioni a delinquere sul territorio», ha resistito a Elly, facendo sapere di sentirsi più utile altrove. Dove? Ovunque. Carlo Cottarelli, più smaliziato e soprattutto con un lavoro, l’aveva capito subito, rassegnando le dimissioni dal Parlamento, dove l’aveva portato Enrico Letta, poco dopo l’insediamento della nuova segretaria.

TRATTO COMUNE

Ma l’elenco non finisce qui. Se ne sono andati l’ex segretaria della Cisl, Annamaria Furlan, senatrice, l’eurodeputata Caterina Chinnici, figlia di Rocco, magistrato ucciso dalla mafia, transitata in Forza Italia, l’eurodeputato Massimiliano Smeriglio, già vicepresidente della Regione Lazio, il senatore Enrico Borghi, che ha trovato casa presso Italia Viva. Importanti anche gli addii di chi il seggio non ce l’aveva più, dal riformista nonché ex capogruppo Andrea Marcucci all’ex ministro, e fondatore del Pd, Giuseppe Fioroni, fino a Carmelo Miceli, già componente della Commissione Antimafia. E siamo solo agli addii più pesanti.

Tratto comune di chi se ne va? Sono tutte persone di spirito liberale e mentalità aperta, che probabilmente si sentivano a disagio a dover stare dietro ai deliri di Avs o dei grillini, contrari a patrimoniale, reddito di cittadinanza e disarmo in tempo di guerra, umiliati dal vedere il loro partito inseguire le derive pro-Pal. Schlein e i dem che le restano, volenti o nolenti, fedeli sono convinti di allargare il campo dell’alleanza deglutendo ogni cosa.

Forse è così, ma le perdite subite certo hanno ristretto al Pd il campo della ragionevolezza, della vocazione governativa, dell’europeismo, della capacità di tenere il punto a livello internazionale; e finanche dell’attenzione alle fasce economicamente più deboli, perché se si sfasciano i conti dello Stato, sono loro le prime a pagare. Altro che super ricchi tassati.