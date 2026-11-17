Primarie obbligate e rischio disastro. Nel campo largo ormai i leader si trovano sull’orlo dell’abisso: sognano di spiccare il volo e arrivare a Palazzo Chigi, ma l’ipotesi più concreta almeno al momento è quello di vedere il centrosinistra sfracellarsi al suolo prima ancora delle urne. E Giuseppe Conte, capo politico del Movimento 5 Stelle, lo dice senza troppi giri di parole.

Un recente sondaggio dice che se il leader del campo progressista non fosse proprio lui, due volte premier, l’elettorato dei 5 Stelle non voterebbe l’alleanza. Un bel guaio per la sua rivale, la segretaria dem Elly Schlein.

“Io cerco assolutamente di agire di conseguenza - si difende Conte, intervistato a Mattino 5 su Canale 5 -. Dovremo fare delle primarie, sì, perché a questo punto le faremo, ma le dobbiamo fare facendo capire che siamo una squadra, che non ci sono qui avversari politici. E soprattutto non devono essere primarie di partito. Un partito contro l’altro sarebbe una follia; a quel punto lì, uno scenario di depressione per la comunità politica sarebbe inevitabile e non risulterebbe vincente. Mentre invece, se affrontiamo le primarie come squadra, come una festa di partecipazione, allora sì. Io sento tanto questa responsabilità”.

Facile a dirsi, molto meno a farsi: “Io non voglio avvantaggiarmi personalmente - assicura -, perché dobbiamo avvantaggiarci tutti. Il messaggio ai nostri elettori è che devono venire a votare alle primarie con spirito di squadra, perché se sarà una tifoseria di partito, le primarie saranno compromesse, sarà un clima divisivo e dopo conteremo le macerie”.

Lo scenario, in ogni caso, è decisamente di stallo. Il sondaggio di Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana vede le due coalizione impegnate in un serratissimo testa a testa. Il centrosinistra - che va dal Pd a +Europa - è dato in leggero vantaggio con il 44,9% (stabile rispetto alla scorsa settimana) contro il 43,6% (-0,4%) del centrodestra (da Fratelli d’Italia a Sud chiama Nord). Tra i partiti del centrodestra, FdI ha il 28,6% (-0,3% rispetto al 9 novembre), Forza Italia il 7,1% (-0,2%), la Lega il 5,7% (stabile), Noi Moderati l’1,1% (+0.1%) e Sindaci d’Italia - Sud chiama Nord l’1,1% (stabile). Nel centrosinistra, il Pd ha il 20,7% (-0,1%), il M5s il 12,5 (-0,1%), Avs il 6,2 (stabile), Italia Viva - Casa Riformista il 2,4% (+0,2%), +Europa l’1,3% (+0,1%), altri di centrosinistra l’1,8% (-0,1%).

Fuori dalle coalizioni sono Futuro Nazionale di Roberto Vannacci con il 5,8% (+0,3%), Il Centro - Azione di Carlo Calenda con il 3,1% (-0,1%) e altri con il 2,6% (+0,2%). Non si esprime il 28% degli interpellati (-0,1%).