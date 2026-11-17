“No riarmo, no riarmo, no riarmo”. Giuseppe Conte è tutto e il contrario di tutto. In fondo si tratta pur sempre dell’uomo capace di allearsi prima con la destra e poi con la sinistra. Lo stesos premier che prima firma i decreti sicurezza e poi li rinnega completamente. Il suo ultimo slogan riguarda il cosiddetto “riarmo” che l’Europa e soprattutto l’Italia starebbe adottando per contrapporsi alla mira espansionistica della Russia di Vladimir Putin. Il leader del Movimento Cinque Stelle è chiaro: no al riarmo, no alla spesa richiesta dagli Usa per la Nato. La pace tra Kiev e Mosca non si raggiunge con le bombe, ma con il dialogo. Peccato che fino a qualche tempo fa la pensava in modo opposto.

“Alla NATO c’è stata anche una chiara posizione del presidente Trump che io personalmente condivido - l’intervento di Giuseppe Conte (quando era premier) immortalato da un video tornato virale sui social -. Perché giustamente anche lì lui esprime una posizione, ovvero l’esigenza di riequilibrare la spesa che tradizionalmente gli Stati Uniti sostengono, che è una spesa essa stessa molto sproporzionata. Sono posizioni del tutto ragionevoli di cui io personalmente tengo in gran conto”. Insomma, Conte è tutto e il contrario di tutto.