Piccoli cambiamenti nelle intenzioni di voto degli italiani nell’ultimo sondaggio condotto da Ipsos per il Corriere della Sera. Il primo partito resta Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, nonostante un arretramento dello 0,7% rispetto a un mese fa. La prima forza politica del Paese si colloca al 26%. Restando nel centrodestra, invece, registra un lieve incremento rispetto ad ottobre Forza Italia di Antonio Tajani, che oggi è al 6,5%; Noi Moderati di Maurizio Lupi è all’1%.

In leggero calo la Lega di Matteo Salvini, che si attesta al 5%, con un meno 0,6% rispetto alla precedente rilevazione. La new entry, Sindaci d’Italia Sud chiama Nord di Cateno de Luca, è stimata invece allo 0,8%. Complessivamente, dunque, il centrodestra è al 39,3% dei voti validi. Stabile Futuro nazionale del generale Roberto Vannacci all’8%.

Per quanto riguarda le opposizioni, il Partito democratico di Elly Schlein è al 19,5%, risultando in lieve calo rispetto al mese scorso. In questo caso - ha fatto notare Nando Pagnoncelli sul Corsera - il problema riguarderebbe la difficoltà nell’affermarsi come forza egemone della coalizione. In aumento invece il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che anzi segna il miglior risultato dalle Europee, con il 15,9%, crescendo di un punto rispetto allo scorso mese. In lieve calo Avs di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, ora al 5,8%, con un meno 0,5% sullo scorso mese, probabilmente per la concorrenza del Movimento 5 Stelle.

In fondo alla classifica +Europa di Riccardo Magi, in aumento di 0,2%, e Italia Viva di Matteo Renzi, entrambe stimate al 2%. Complessivamente, quindi, il Campo largo otterrebbe il 45,2% dei voti. Fuori dalle coalizioni, Azione di Carlo Calenda è stimata al 3,5%, in crescita di 0,5% rispetto al mese scorso. In ogni caso resta da capire se l’offerta politica rimarrà questa o se ci saranno novità, come l’alleanza di Fn col centrodestra e la ventilata lista Di Battista, forse con l’appoggio di Grillo, e una riorganizzazione dell’offerta centrista.