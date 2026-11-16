La piddina Debora Serracchiani era contrarissima alla candidatura e ha provato a convincerlo a desistere, ma «quando la città chiama, le persone di buona volontà e spirito di servizio scendono in campo e restituiscono quel che hanno ricevuto». E così Mitja Gialuz, classe ’75, docente di Procedura Penale all’università di Genova, abituato a navigare le acque agitate della Barcolana (la storica regata che ha diretto egregiamente per 12 anni), e appunto compagno della suddetta Serracchiani, è finito nel campo largo della sinistra e ha dato la sua disponibilità a correre come sindaco di Trieste. «Ho la mia storia e la mia autonomia», rivendica fieramente a chi gli ricorda il legame «bellissimo» con la deputata dem ed ex governatrice del Friuli. E quando il cronista azzarda «non teme che le diano del raccomandato?», Gialuz risponde piccato: casca male chi pensa «che ci sia la regia di Debora, abbiamo un rapporto bellissimo ma ognuno ha la sua storia. Lei era contraria e non ha ancora cambiato idea». A giudicare dalla coalizione che lo sosterrà alle elezioni - dal Pd al M5S, passando per Rifondazione comunista e Italia viva - c’è già chi parla di «miracolo politico» perché un campo così largo e senza litigi non si era mai visto. Gialuz è sereno, «ho ascoltato tutti e mi sono messo a disposizione».

I due si sono conosciuti dopo la fine del matrimonio di Serracchiani con Riccardo Chiappa. La piddina dal caschetto immobile confessò a Vanity Fair che il primo matrimonio era collassato anche per colpa dei suoi troppi impegni («la nostra società non è preparata culturalmente ad accogliere un forte impegno fuori casa della donna, non c’è riunione che non sia fissata prima delle otto e mezzo di sera perché gli uomini sono impegnati, peccato che sia anche l’orario in cui una donna che ha famiglia avrebbe altro da fare»), che aveva un nuovo compagno «appassionato di politica ma non impegnato direttamente» e che poteva finalmente dire che «la politica non è tutto, non la lascio ma ha una data di scadenza». Adesso inevitabilmente dovrà rivedere i piani, allungare oltre misura gli orari serali, perché a forza di condividere il desco parlando di campo largo, primarie e Schlein, il fervore politico ha contagiato pure il compagno e l’ha travolto in modo piuttosto importante (ci penso da tempo, ha fatto intendere Gialuz).

EMICICLO

Niente di nuovo sotto il sole. Non solo gli amori sbocciano in politica per il vecchio adagio che è molto più facile condividere una passione con il proprio fidanzato/marito che nutrirla in solitudine e rischiare magari il rapporto.

Ma parentele, amicizie, legami amorosi, cugini acquisiti e lontani sono una costante dell’emiciclo tout court. Solo che se maturano e si moltiplicano nel solco del centrodestra diventano scandali, interrogazioni parlamentari, titoloni di giornale succosi da esibire alla voce «parentocrazia» (leggasi le critiche ad Arianna Meloni, al ministro Francesco Lollobrigida, marito di Arianna, e al cugino di Giovanbattista Fazzolari, Rocco Bellantone, stimatissimo chirurgo nominato all’Istituto Superiore di Sanità ma sai com’è, qualcuno non ha gradito). Se sbocciano a sinistra sono dettagli, coincidenze, merletti che attengono alla sfera privata.

La verità è che di parentele e familismi è pieno il campo della sinistra salottiera e politicamente corretta sempre pronta ad alzare il ditino e criticare il campo avversario.

Coppie eccellenti come nel caso di Dario Franceschini e Michela Di Biase. Si incontrano nel 2014. Lui leader di peso del Partito democratico, lei nata e cresciuta nel quartiere alessandrino di Roma, fumantina e impetuosa, carriera rapidissima dopo una gavetta da consigliera, lo invita a una festa dell’Unità e resta folgorata dalla sua gentilezza, si sposano e nasce una figlia. Rapporto granitico e amorevole ma se dici lady Franceschini, Di Biase va su tutte le furie perché lo considera un marchio profondamente ingiusto «frutto di una cultura maschilista che vuole raccontare le donne non attraverso la loro storia ma attraverso l’uomo che hanno accanto».

Famosissima e rigorosamente avvolta dai colori di Alleanza Verdi Sinistra la coppia Fratoianni (Nicola) e Piccolotti (Elisabetta). La militanza nella sinistra radicale come collante, li sposa Vendola in quel di Foligno ed è già un inizio col botto.

Sono abbastanza glamour e brillanti da essere invitati in tutti i talk show. Un giorno esce una foto di Fratoianni in una spiaggia di Torre Lapillo con tanto di bottiglia di bollicine, 70 euro al giorno per l’ombrellone, prezzo fuori badget per i comunisti vecchia maniera (non tutti cashmere e rolex) che solleva gli sberleffi della rete, la moglie però lo difende a spada tratta e senza fare un plissè: era ospite di un amico, 35 euro in due sono i prezzi del Salento, ci battiamo entrambi e da una vita per un 30 per cento di spiagge libere... Coppia collaudatissima e affiatata anche quando c’è da difendere la costosissima Tesla di famiglia (suvvia, era la più ecologica in circolazione), ma se scoppia il gossip e qualcuno punta il dito impropriamente la deputata dem si incazza pure lei, (ci risiamo) «sistema maschilista e sessista, fondato sulla demolizione del valore e della storia delle donne e sulla loro riduzione ad orpello degli uomini».

FIGLI E COMPAGNE

L’antico vezzo del familismo intanto si propaga da nord a sud della penisola italica. Il governatore della Puglia Michele Emiliano volle promuovere a suo tempo come portavoce del suo ufficio la ex compagna Elena Laterza.

Qualcuno storse il naso e si chiese se la nomina fosse opportuna, ma lui tagliò corto le critiche e le insinuazioni: «Scelta a norma di legge fondata su un curriculum eccellente» e comunque, spiegò, nessuna norma impedisce a un amministratore di confermare nel proprio staff fiduciario una persona con cui ha una relazione sentimentale, specialmente se in possesso di comprovata esperienza nel ruolo.

E poi la “saga De Luca”, come qualcuno l’ha chiamata. Il governatore della Campania vede crescere in politica i suoi figli Piero e Roberto, uno deputato, l’altro assessore a Salerno, bravura o il cognome ha aiutato? Il dubbio serpeggia e attanaglia anche qualcuno a sinistra. Saviano il moralista attacca, storce il naso, non è cosa opportuna secondo lo scrittore di Gomorra. De Luca querela ma poi tutto viene archiviato per legittimo diritto di critica. Insomma, la sinistra che tiene famiglia. Cominciò tutto con Togliatti e la Iotti... Ma era un’altra storia e forse un’altra politica.