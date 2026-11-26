Non solo disarmare la polizia, ma renderla di fatto non operativa. Per Ilaria Cucchi, senatore di Avs, alle Forze dell’ordine dovrebbe essere impedito di operare immobilizzando a terra il fermato. Si tratta, ha detto ieri nel corso di un’iniziativa in Senato sul caso di Abderrahim Fakir - il cittadino marocchino morto a Bologna lo scorso 19 giugno dopo un intervento di polizia - di manovre «pericolose» che dovrebbero essere «vietate» sull’onda della pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu) sul caso di Riccardo Magherini.

Cucchi pronuncia queste parole a margine del convegno “Abderrahim Fakir: basta morti di Stato” che si tiene nella sala “Caduti di Nassirya” di Palazzo Madama. La parlamentare del partito di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni chiede che «quella manovre non vengano più effettuate». Per le Forze dell’ordine significherebbe la paralisi operativa. Stiamo parlando dello stesso partito che più volte ha proposto l’adozione del codice identificativo alfanumerico sia sul casco che sulla divisa. Una misura che i sindacati di polizia hanno sempre respinto perché darebbe il via alle denunce temerarie, e con intenti persecutori nei confronti degli agenti, dopo ogni corteo. Più condivisa, invece, è la proposta di dotare le Forze dell’ordine delle bodycam per riprendere cosa accade durante un’operazione di ordine pubblico. Ma Avs in alcune proposte di legge si è anche spinta a proporre il divieto di utilizzare parastinchi e giubbotti anti-taglio.

Cucchi si è appellata alla pronuncia della Cedu del 15 gennaio scorso, nella quale la Corte ha condannato l’Italia per l’uccisione di Magherini stabilendo che la famiglia dovrà essere risarcita. In quella pronuncia la Corte ha definito eccessivo l’uso della forza per l’immobilizzazione a terra, l’ha considerato il fattore che ha causato il decesso, ma non ha considerato «vietata» e «non consentita» la procedura tout court (anche perché non potrebbe farlo) oltre a considerarla, invece, inizialmente necessaria per bloccare Magherini. Nel mirino è finita la «prolungata immobilizzazione» per circa venti minuti dopo l’ammanettamento - non l’immobilizzazione in sé. Ed è doveroso ricordare che nel 2018 la Corte di Cassazione ha annullato le pur lievi condanne inflitte ai tre Carabinieri intervenuti la notte tra il 2 e il 3 marzo del 2014.

Per Cucchi «a causa di quelle manovre è morto Riccardo ed è morto Fakir e probabilmente se non ci fermiamo subito morirà qualcun altro». Poi il senatore di Avs ha accusato il «governo» e le Forze dell’ordine di non essere sufficientemente formate: «Gli agenti di polizia si trovano a gestire situazioni rispetto alle quali non sono assolutamente preparati: dobbiamo mettere fine a queste manovre (l’immobilizzazione a terra, ndr), mettere fine a una serie di procedure che, io mi permetto di dire, sono anche illegali».