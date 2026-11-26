La doppia decisione, di non firmare il Dpcm per l’adeguamento delle retribuzioni dei magistrati e di non partecipare al congresso dell’Anm, è stata anticipata ieri dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni al presidente dell’Associazione nazionale magistrati Giuseppe Tango. La premier ha mandato un messaggio a Tango in cui spiegava di prendere atto della nuova sentenza del Consiglio di Stato favorevole ai magistrati e della legittima scelta dell’Associazione nazionale magistrati di percorrere la strada giudiziaria per ottenere quasi un miliardo di euro tra arretrati e adeguamenti retributivi.

Una decisione, secondo quanto trapela da Palazzo Chigi, che il governo rispetta, ma che non modifica la posizione della presidente del Consiglio: in una fase economica complessa - è la linea, riportata anche da alcuni quotidiani -, nella quale famiglie, lavoratori e imprese chiedono che ogni risorsa disponibile sia destinata a sostenere l’Italia, Meloni non ritiene di poter firmare un decreto che comporterebbe l’erogazione di somme fino a circa 100mila euro a persona, tra arretrati e aumenti, a una categoria che percepisce già retribuzioni medie superiori a 137mila euro lordi annui. Qualora il Consiglio di Stato lo ritenga necessario, sarà nominato un commissario e - si sottolinea da Palazzo Chigi - ciascuno si assumerà le proprie responsabilità. Quindi, Alla luce del contenzioso attualmente aperto tra il Governo e l’Anm, la presidente del Consiglio ritiene che non sussistano le condizioni per una sua partecipazione al congresso dell’Associazione.

Una scelta, secondo la linea che filtra da Palazzo Chigi, di coerenza e trasparenza, nella convinzione che il confronto istituzionale debba svolgersi nelle condizioni più opportune. Non mancheranno, in futuro - viene spiegato -, occasioni per dialogo e confronto. Intanto l’Anm ha espresso “dispiacere” per la decisione della presidente del Consiglio “di rinunciare al confronto e di rifiutare il nostro invito al congresso di Napoli”. “La magistratura associata - ha affermato Tango - ha fatto un passo verso il dialogo, ma purtroppo ha ricevuto l’ennesimo attacco strumentale, in merito a una sentenza che riguarda l’applicazione di una legge dello Stato. Ne siamo profondamente rammaricati”.

A margine del Consiglio europeo, la premier ha parlato anche del caso Gianni De Gennaro: “Le parole di De Gennaro ci colpiscono molto. Però io penso che la cosa più seria che possiamo fare in questo momento sia aiutare le diverse procure che stanno lavorando su vari fronti su tutta questa vicenda perché si riesca a fare chiarezza. Non credo che il gioco delle tifoserie in questa fase sia quello che aiuta di più a dipanare una nebbia che va dipanata in tutta la vicenda che ruota attorno alla questione della strage di Via D’Amelio”.