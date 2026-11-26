Come ogni giovedì, eccoci al consueto appuntamento con la supermedia dei sondaggi realizzata da Youtrend per Agi. Come sempre, Fratelli d’Italia si conferma il partito più apprezzato dagli elettori italiani. Il partito guidato da Giorgia Meloni conquista lo 0,1% e sale così al 27,6%. Restando dalle parti del centrodestra, troviamo Forza Italia in legegra flessione. Il partito di Antonio Tajani scende dello 0,2% e si attesta così al 7%. Dunque la Lega di Matteo Salvini, che continua il suo trend positivo e si porta così a quota 5,9%. E, ancora, troviamo Noi Moderati di Maurizio Lupi (+0,1%) all’1,2% e Sud Chiama Nord -0,1%) all’1%.

Spostandoci dalle parti del campo largo in testa troviamo sempre il Partito democratico. Elly Schlein è stabile al 20,4%. Dietro c’è il Movimento Cinque Stelle a guida Giusepep Conte. I grilli perdono lo 0,3% e si attestano così al 12,7%. Poi c’è Alleanza Verdi e Sinistra di Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, stabile al 6,2%. Italia Viva di Matteo Renzi conquista lo 0,3% e si porta al 2,6%, Più Europa di Riccardo Magi perde lo 0,2% e cala all’1,2%.

Per quanto riguarda tutti gli alti partiti, in testa c’è sempre Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. Ma l’ex generale crolla ancora: -0,5% e scende a quota 6,1%. Azione di Carlo Calenda sale dello 0,1% e si attesta al 3,2%. Infine, il Partito liberaldemocratico di luigi Marattin (-0,1%) all’1,1%.