Peggiorare la situazione era difficile. Ma anche questa volta il sindaco di Milano Beppe Sala ci è riuscito. Il primo cittadino del capoluogo lombardo è voluto intervenire sulle polemiche scoppiate in seguito all’installazione, in piazza Duomo, di un abete naturale alto 26 metri, presentato come “albero del dono” e non come albero di Natale. Una decisione che ha fatto storcere il naso a tanti milanesi, che hanno accusato il sindaco di voler censurare il Natale per non urtare la sensibilità di islamici e atei.

“Non si comprende quale necessità ci sia di ricorrere a denominazioni alternative per una tradizione profondamente radicata nella nostra storia e nella nostra identità culturale. Il rispetto delle altre culture non passa attraverso la rinuncia alla propria. Milano non deve vergognarsi delle sue radici né avere timore di rivendicarle - aveva dichiarato la vicecoordinatrice di Fratelli d’Italia Milano, Deborah Dell’Acqua. “Alla giunta Sala ricordo che il Natale non è una ricorrenza da reinterpretare. L’albero di Natale ha già un nome. Si abbia almeno il coraggio di utilizzarlo”.

La replica del sindaco è arrivata nella mattinata di oggi, giovedì 26 novembre, a margine della presentazione della mostra ‘Nel segno di Leonardo’ alle Gallerie d’Italia: “Io rispondo che è una polemica meschina e anche un po’ ignorante. Perché nel 2020 si chiamava albero del dono, allora nel 2020 andava bene e adesso no, è cambiato il mondo?”.

“A tutti questi che criticano, se vogliono fare un confronto con me sui valori del cristianesimo sono più che disponibile. Magari non so, chiedo per un amico, io domenica ero a messa. Chi critica - ha concluso Sala - è cristiano praticante per ergersi a maestro di cos’è il cristianesimo? Si ergono a maestri ma non so se possono esserlo. La signora Dell’Acqua era a messa? Ha da insegnarmi qualcosa sul valore del cristianesimo? Si faccia avanti, venga a trovarmi e ne discutiamo”. Dopo aver cancellato il Natale, quindi, ora Sala mette in dubbio anche la fede di chi lo critica. È proprio vero che al peggio non c’è mai fine.