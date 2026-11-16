Non c’è davvero pace per il Futuro Nazionale di Roberto Vannacci.Dopo le dispute interne che nei giorni scorsi hanno portato alla paralisi sulle nomine dei responsabili locali per il Lazio, una nuova grana, esplosa nel week end, ha creato un’altra frattura apparentemente irrisolvibile in Emilia Romagna.Motivo del contendere la nomina dell’ex-leghista Davide Beltrami come responsabile locale di Futuro Nazionale a Castelnuovo Monti, sull’Appennino Reggiano. A far insorgere i militanti locali contro la nomina l’attività lavorativa di Beltrami come gestore di ragazze su OnlyFans, piattaforma digitale per l’intrattenimento in abbonamento, celebre soprattutto per l’offerta di svago per adulti e pornografia amatoriale.

TRA SACRO E PROFANO

Il contrasto tra sacro e profano, in quella che sembra una pochade di dubbio gusto, si è rivelato insuperabile. A descrivere la vicenda nei dettagli il Resto del Carlino, che ha dato consto di tutte le posizioni in campo. «Ci dissociamo da questa nomina. Continueremo a condividere le idee del generale Roberto Vannacci, ma l’incompatibilità con le figure istituzionali locali ci ha portati a sospendere la nostra attività sul territorio e a chiudere il comitato. Beltrami è libero di fare quello che vuole, ma le sue considerazioni ledono noi e l’immagine del partito», hanno fatto sapere i tesserati dissidenti.

Dettaglio non da poco nella pruriginosa vertenza, a capeggiare il dissenso secondo le cronache ci sarebbe anche Achille Melegari, ex sacerdote a Reggio Emilia che nel 2018 lasciò l’abito talare per poi sposarsi con la sua ex perpetua Gerardina Bellassai, anche lei tesserata tra i vannacciani. Prima ancora di Beltrami al centro della contestazione c’è Marco Lusetti, il coordinatore provinciale di Futuro Nazionale, ex leghista anche lui, grande nonché grato estimatore dell’importante attività di tesseramento svolta da Beltrami in Appennino. Forse per questo sull’attività di Beltrami Lusetti, che evidentemente bada al sodo, non ha trovato nulla da ridire: «So che lavoro faceva, l’ho tesseColpo di scena nel Lazio. L’ex sindaco di Anagni, Franco Fiorito, meglio conosciuto come “Er Batman”, è stato nominato «Responsabile per la fase costituente nella Città e nella Provincia di Frosinone», nonché responsabile regionale degli Enti locali.

Ad annunciarlo è stato ieri il coordinatore nazionale di Futuro nazionale Massimiliano Simoni, che ha aggiunto: «Si tratta di un passo in più per radicare il partito nel Lazio meridionale. La struttura regionale continua a consolidarsi sul territorio». Fiorito riscende in campo ufficialmente dopo la condanna in via definitiva per una vicenda che risale al 2012. L’allora capogruppo del PdL in Regione Lazio venne accusato di peculato. E condannato in via definitiva a tre anni di reclusione e cinque di inibizione dai pubblici uffici per essersi appropriato di 1.400.000 euro. Un’inchiesta che portò alle dimissioni dell’allora governatrice del Lazio, Renata Polverini. Fiorito aveva già tentato il ritorno in politica nel 2023 quando si era candidato sindaco di Anagni (città di cui era già stato primo cittadino dal 2001 al 2005, quando lasciò l’incarico per candidarsi in Regione) con la lista civica Anagni Futura. Alla fine però, aveva ritirato la sua candidatura. Ora, con la benedizione del generale Roberto Vannacci, è tornato ad avere un ruolo politico ben definito nel Lazio.e simulazioni, cioè video che poi andranno in vendita. Talvolta mi capita di fare l’attore. Molte volte purtroppo il protagonista non sono io».

COMPORTAMENTI DISCUTIBILI

Nel mirino dei dissidenti di Castelnuovo Monti ci sarebbero in particolare i video in cui il protagonista avrebbe regalato perle di saggezza mettendo in guardia gli abbonati sul rischio di dilapidare il patrimonio su Only Fans, rivelando di «non aver provato imbarazzo» a girare le scene hard, spiegando che «le femministe difendono OnlyFans a spada tratta, per autodeterminazione» e che «le vere femministe di sinistra sono di destra».Dichiarazioni del passato che lo hanno reso indigesto ai nuovi potenziali e transitori compagni di viaggio che lo hanno scaricato facendo riemergere una pruriginosa querelle che riteneva superata. Per nulla intenzionato a farsi mettere all’angolo Beltrami ha già contrattaccato: secondo lui la bagarre dimostrerebbe la «poca voglia di fare politica seria e vera» da parte dei contestatori che cercherebbero di screditarlo sul piano personale: «Si intacca la mia persona - ha spiegato - farò quel che devo a livello legale». La causa, insomma, è dietro l’angolo.