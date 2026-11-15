Il sondaggio Ghisleri è clamoroso: chi crolla e chi vince le prossime elezioni

Il sondaggio realizzato dall’Istituto Only Numbers di Alessandra Ghisleri per Porta a Porta, il 12 novembre 2026, fotografa le intenzioni di voto degli italiani in caso di elezioni. Fratelli d’Italia si conferma il primo partito con il 28,2%, in crescita dello 0,6% rispetto alla rilevazione precedente. Il Partito Democratico scende invece al 20,4% (-0,4%), mentre il Movimento 5 Stelle sale all’11,6% (+1,2%).
Tra gli altri partiti, Forza Italia raggiunge il 7,6% (+0,1%), seguita da Futuro Nazionale di Roberto Vannacci al 6,5% (-0,3%). Alleanza Verdi Sinistra e Lega si attestano entrambe al 6%, perdendo mezzo punto. Seguono Azione al 3,3%, Italia Viva al 2,2% e Schierarsi di Alessandro Di Battista, che entra per la prima volta nella rilevazione con il 2,2%. Più distanti gli altri partiti, tutti sotto l’1,2%.
Per quanto riguarda le coalizioni, il centrodestra, senza Futuro Nazionale, raggiunge il 43,7%, in aumento dello 0,4%. Il campo largo, comprendente anche Italia Viva e +Europa, si attesta al 42,9%, anch’esso in crescita dello 0,4%. Gli astenuti e gli indecisi rappresentano il 41% degli intervistati, in calo di 7,5 punti.
Il sondaggio analizza anche due possibili scenari per la guida del centrosinistra. Con Giuseppe Conte candidato premier, il campo largo raccoglierebbe il 41%, contro il 42,7% del centrodestra guidato da Giorgia Meloni. Con Elly Schlein candidata, invece, il centrosinistra si fermerebbe al 40,2%, mentre il centrodestra raggiungerebbe il 43,8%.
I dati evidenziano quindi differenze nelle intenzioni di voto tra i partiti e nelle percentuali delle coalizioni, anche in relazione alla possibile leadership del centrosinistra.