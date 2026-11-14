Il sondaggio Noto: disastro a sinistra, come finirebbe se si votasse oggi

Le primarie del centrosinistra restano ancora in secondo piano: prima sarà necessario definire il programma della coalizione, poi, tra fine novembre e inizio dicembre, si discuteranno le regole del voto, dalle modalità di partecipazione al numero dei candidati, fino ai costi. Nel frattempo, però, il dibattito politico si concentra sui possibili scenari, come emerge dal sondaggio Noto realizzato per Porta a Porta.
L’indagine mette a confronto due ipotesi: Elly Schlein o Giuseppe Conte come candidato premier del campo largo. In entrambi i casi il centrodestra manterrebbe il vantaggio, ma cambierebbero gli equilibri interni alla coalizione.
Con Schlein alla guida, Fratelli d’Italia si attesterebbe al 28%, mentre il Partito Democratico raggiungerebbe il 20%. Il Movimento 5 Stelle scenderebbe invece all’11%. In questo scenario, il distacco tra centrodestra e centrosinistra sarebbe di 1,4 punti percentuali.
Diversa la situazione con Giuseppe Conte candidato premier. Fratelli d’Italia salirebbe al 28,5%, il Pd scenderebbe al 18,7%, mentre il Movimento 5 Stelle crescerebbe fino al 14%. Il vantaggio del centrodestra si ridurrebbe così a un solo punto percentuale. A beneficiarne sarebbero anche Forza Italia e Azione.
Il sondaggio prende in esame anche le preferenze degli elettori in vista delle primarie. Schlein raccoglierebbe il 46% dei consensi, contro il 40% di Conte, mentre il restante 14% sceglierebbe altri candidati. Le differenze diventano ancora più evidenti analizzando i singoli elettorati: la segretaria dem ottiene l’84% tra gli elettori del Pd e il 72% tra quelli di Avs, mentre Conte domina nel Movimento 5 Stelle con il 91%.