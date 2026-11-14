Il sondaggio Pagnoncelli è una bomba: chi crolla se in tanti non vanno a votare...

Oltre 550 mila elettori di centrosinistra sono ancora indecisi. Ma il problema riguarda tutti i partiti: FdI rischia di perdere 576 mila potenziali votanti, il M5S 463 mila e il PD 356 mila. L’astensionismo è una delle principali preoccupazioni della politica italiana, a fotografare il fenomeno è Nando Pagnoncelli, in un’analisi pubblicata sul Corriere della Sera e basata su circa 20.000 interviste realizzate da Ipsos Doxa tra giugno e ottobre 2026. I numeri mostrano una partecipazione sempre più debole: alle elezioni politiche del 2022 ha votato il 63,9% degli aventi diritto, mentre alle Europee del 2024 l’affluenza è scesa al 49,7%.

Ma quali partiti rischiano maggiormente di essere penalizzati? Secondo le stime di Pagnoncelli, rispetto alle Politiche del 2022, i potenziali astenuti provenienti dai diversi elettorati sarebbero circa 576.000 per Fratelli d’Italia, 463.000 per il Movimento 5 Stelle e 356.000 per il Partito Democratico. Se invece si considera il peso delle possibili perdite rispetto alla propria base elettorale, le maggiori difficoltà riguardano il Movimento 5 Stelle, seguito da Forza Italia, Alleanza Verdi e Sinistra, +Europa, Impegno Civico e Fratelli d’Italia. Il nodo degli indecisi: il centrosinistra è in difficoltà infatti un altro dato significativo riguarda gli elettori che non hanno ancora deciso come votare. I cittadini di orientamento centrista rappresentano il 7,8% della popolazione adulta, ma salgono all’11,8% tra gli indecisi: circa 350.000 persone.

Anche nell’area di centrosinistra l’incertezza è elevata: gli elettori di quest’area sono circa il 15% della popolazione adulta, ma arrivano quasi al 19% degli indecisi, per un totale superiore a 550.000 cittadini. Inoltre, gli elettori di destra e centrodestra, che rappresentano circa il 29% degli italiani adulti, costituiscono poco meno del 17% degli indecisi. L’analisi evidenzia anche una forte correlazione tra astensionismo e condizione economica: tra i potenziali astenuti il 37,7% appartiene alla fascia medio-bassa e il 19% a quella bassa. Il messaggio di Pagnoncelli è significativo: non basta conquistare nuovi consensi, bisogna anche recuperare chi ha smesso di votare. Per il centrosinistra, in particolare, la sfida riguarda la capacità di convincere gli elettori incerti, costruire un programma condiviso e individuare una leadership riconoscibile.