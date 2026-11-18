«Da persona queer mi ricordo che cosa vuol dire quando pensi davvero che non ci sia nessuno come te...». Le elezioni si avvicinano ed Elly Schlein prova a serrare i ranghi. La segretaria dem è stata in missione a Roma per rinsaldare l’asse con tutto quel mondo che va dal femminismo militante fino alle organizzazioni arcobaleno in vista del voto. L’ha fatto promettendo la qualunque: non ballando su un carro del gay pride accanto ad Alessandro Zan, ma intervenendo a “La scuola repressa”, evento organizzato nella Capitale dalla Fondazione Una Nessuna Centomila sull’educazione sessuo-affettiva nelle scuole.

La leader del Pd ha promesso tre leggi in caso di vittoria della sinistra alle prossime elezioni. Una contro l’odio e l’omolesbotransfobia, riesumando quanto si era provato a fare con la legge Zan (bocciata grazie ai voti di parte dello stesso Pd). Una per il matrimonio egualitario per le coppie dello stesso sesso. Una per i diritti dei figli delle famiglie omogenitoriali, ovvero riconoscere come figli di entrambi i genitori i bambini delle coppie dello stesso sesso. «Sono impegni che noi porteremo al tavolo dell’alleanza progressista», ha detto Schlein tra gli applausi del suo pubblico.

Poi è passata all’argomento del giorno: l’educazione sessuale in classe, uno dei temi cavalcati dalla sinistra contro il governo Meloni. «Per noi ci vuole l’educazione sessuo-affettiva e alle differenze obbligatoria in ogni ciclo scolastico» è stata l’arringa di Elly, assicurando che c’è «una forte unità tra tutte le forze dell’alleanza progressista» sull’introduzione in caso di vittoria alle prossime elezioni.

Il mirino si è poi spostato proprio verso la premier, accusata di non aver fatto abbastanza per le donne nonostante sia la prima donna premier della storia. «Ci sarà un motivo se l’Italia ha tra i tassi di occupazione femminile più bassi d’Europa», ha attaccato la segretaria dem, scordando di dire che il 54,2% di occupazione femminile registrato lo scorso giugno è il dato più alto nella storia delle rilevazioni Istat.

Poi il focus si è spostato sulla nuova legge elettorale, colpevole di non garantire abbastanza posti in Parlamento alle donne poiché «cancella la parità di genere nei capilista». Schlein ha ben in mente in che direzione vuole portare il Partito democratico: «femminista, ecologista e antirazzista», contro le «larghe intese» per andare «al governo per cambiare davvero le cose». Solo per le famiglie Lgbtq a quanto pare. Nell’agenda arcobaleno di Elly non potevano non trovare posto anche le persone trans: «Dobbiamo difendere i loro diritti», ha sentenziato Schlein, spiegando che «non siamo solo femministe», ma «siamo transfemministe intersezionali». Qualsiasi cosa voglia dire.

Dulcis in fundo, come se la sala non fosse già abbastanza schierata con lei, Elly ha voluto citare Michela Murgia per chiedere il sostegno di associazioni e movimenti alle prossime elezioni: «Se serve solo a te, non è femminismo». Se invece serve al Pd, evidentemente, sì...