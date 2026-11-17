La sinistra e le tasse è una delle saghe meno avvincenti, ma più frequenti, per i contribuenti. Nelle regioni dove il Campo largo governa, le manovre finanziarie regionali sono quasi sempre dei veri e propri salassi finanziari. Ieri via abbiamo raccontato di quanto succede in Umbria, con la giunta Proietti che ha varato misure che in cinque anni porteranno via alle tasche dei residenti circa mezzo miliardo di euro. Oggi è la volta di una delle due regioni rosse per antonomasia: l’Emilia Romagna. Da queste parti il centrodestra non ha mai toccato palla. La sinistra, con varie sfumature, ha sempre tenuto ben saldo il bastone del comando. Certo, una scelta dei cittadini, che non hanno mai ceduto alla tentazione del cambiamento, ma chissà che dopo le ultime visitine nei loro portafogli, anche la loro percezione del “buon governo” rosso possa cambiare. Partiamo col dire che furbescamente la “manovrona” della Regione è stata fatta subito dopo le elezioni, in modo da dare all’elettore il tempo per digerirla - o meglio, dimenticarla - prima del prossimo voto. E che la scusa addotta per gli aumenti è sempre quella: il buco di bilancio (fatto sempre dalla sinistra) nella Sanità.

MANI IN TASCA Dalla manovra 2025-2027, la prima dell’era Michele de Pascale, il Campo largo ha aumentato tutte, ma proprio tutte, le tasse di competenza regionale. Non si è salvato nemmeno il bollo auto. Questo ritocco verso l’alto delle aliquote ha prodotto un introito maggiore annuo nel 2025 di circa 250 milioni, che sono saliti a 400 milioni a partire da quest’anno. Aumenti a carico di cittadini e imprese. Di questi la metà circa arriva dal ritocchino dell’addizionale Irpef. Anche in Emilia Romagna, come in Umbria, fino a 28mila euro di reddito non si paga nulla, ma già da 28.001 euro il conto si fa salato. Da quella cifra fino ai 50mila euro si paga lo 0,90 in più; oltre i 50mila euro il conto sale dell’1,06.Dal primo gennaio di quest’anno anche l’Irap è aumentata dello 0,30 sull’aliquota ordinaria fissata a 3,90. A farne le spese sono la gran parte delle aziende grandi e piccole che operano in Emila Romagna. L’aumento poterà nella casse del Palazzo circa 100 milioni all’anno. E siamo a 300.A questi vanno poi aggiunti i circa 50 milioni ricavati dall’aumento del bollo auto.Sì, avete capito bene.Nell’anno in cui il governo di centrodestra ha iniziato a prevedere il non pagamento della tassa di proprietà su alcune tipologie di veicoli motorizzati, il governo regionale del Campo largo ha aumentato la tassa del 10%, per una media di 17 euro in più per veicolo.Se quello del bollo auto è l’aumento più iconico, quelli relativi ai ticket sanitari sono certamente quelli più odiosi. Fino al 2025 i governatori dell’Emilia Romagna hanno fatto gli splendidi, non prevedendo un ticket per i farmaci di fascia A (si potrebbe spiegare anche così il “buco” nel bilancio sanitario regionale). Ecco dunque che de Pascale è stato costretto a correre ai ripari.E lo ha fatto in grande stile: il nuovo ticket va dai 2,20 euro a confezione fino ai 4 euro per singola ricetta (a seconda del farmaco e del fatto che sia o meno un “generico”). Giusto per fare un paragone, in Lombardia (la cui sanità è sempre criticata dalla sinistra, ma non presenta buchi di bilancio) il ticket per una confezione di farmaci di fascia A è di 2 euro (20 centesimi in meno rispetto all’Emilia Romagna), mentre il massimale per singola ricetta è identico, 4 euro. In questo caso il gettito che si porta a casa la Regione è di circa 50 milioni di euro annui, che dovrebbero diventare 70 milioni nel 2027.Sommando tutti gli aumenti si arriva a circa 400 milioni di euro all’anno che cittadini e imprese emiliano-romagnole dovranno pagare. Più complicato è fare una stima di quanto costerà questa manovra. In media, con un mero calcolo matematico, al cittadino la manovra di de Pascale costerà circa 115 euro in più. Cifra che sale fino a oltre 300 euro in più per i redditi sopra i 60mila euro.

IRA DEL CENTRODESTRA Tra gli esponenti di opposizione, a dare battaglia in Consiglio regionale c’è il capogruppo della Lega, Tommaso Fiazza. «Come sempre la sinistra quando è al governo aumenta le tasse per nascondere le proprie inefficienze - attacca il leghista -. Sì, perché è stata la Corte dei Conti a bacchettare la Regione mettendo nero su bianco l’incapacità della stessa di recuperare i crediti pregressi. E così scarica questa mancanza su lavoratori, imprenditori e professionisti. Ma non è con provvedimenti punitivi che si rilancia l’economia e si risponde alle esigenze sociali». E ancora: «La beffa, poi, è che a fronte di questi aumenti, tutti fatti - a loro dire - per coprire il buco nel bilancio sanitario, non si vedono, dopo due anni, reali miglioramenti per esempio nello smaltimento delle liste d’attesa». Fiazza va all’attacco anche dell’aumento sul bollo auto: «La Lega al governo nazionale, grazie al ministro Salvini, ha portato a casa un grande risultato per gli italiani: il taglio del bollo per milioni di veicoli, sia auto sia moto. E la sinistra in Emila Romagna fa esattamente il contrario, aumentandolo per tutti i cittadini. Questo è un chiaro esempio del fatto che dove governa la Lega si lavora per abbassare le tasse e dove invece governa la sinistra, le tasse si aumentano».