La strage ingigantita di Travaglio

Per boicottare il pacifista Putin che a tutti i costi voleva fin da subito la fine della guerra con l’Ucraina - è la delirante tesi di un Marco Travaglio in particolare forma alcolica - i Paesi europei hanno tra l’altro “ingigantito un ordinario eccidio di guerra a Bucha”. Breve ripasso: dal 27 febbraio al 31 marzo 2022 le truppe aviotrasportate della guardia nazionale russa compirono una strage di civili nella città di Bucha: le autorità hanno documentato 458 morti nel centro e altri 1300 nella zona circostante, molte vittime presentavano ferite da esecuzione, altre di violenze sessuali, molte furono trovate morte con le mani legate dietro la schiena.

Per il macellaio Putin e per il suo fan Travaglio sarà anche tutto “ordinario”, “ingigantito”. E in effetti che diamine, che saranno mai qualche centinaia di civili macellati per strada. A pensarci bene, anche con ’ste Fosse Ardeatine noi italiani per il gusto di mettere in cattiva luce Hitler abbiamo esagerato, in fondo parliamo di soli 335 civili (tra l’altro 75 erano pure ebrei), molto meno dello 0,1 per cento degli italiani morti nella Seconda guerra mondiale. E poi anche tutto ’sto casino che dura da ottant’anni per l’ordinario eccidio di Marzabotto (770 morti, tanti bambini) per non dire dell’esagerazione per soli 560 donne e bambini falciati dai tedeschi a Sant’Anna di Stazzema.

Sorvoliamo sulla menata dei cinque milioni di ebrei sterminati nei campi di concentramento dopo ordinari rastrellamenti e veniamo al punto: noi convinti sostenitori dell’Occidente e dei suoi valori (tra i quali la libertà dei popoli e la memoria) abbiamo il vizio di non dimenticare e combattere chi li minaccia, le merdacce filoputiniane negano i loro orrori per non affrontare la realtà. Mi farebbe stare meglio sapere che sono pagate per farlo ma temo che no, sia proprio farina dei loro putridi sacchi.