Libro di storia contro Meloni, l’autore Carlo Greppi va in difficoltà in tv: “La storia non è par condicio” e interrompe l’intervista

Polemica sul libro di storia “Trame del tempo”, adottato in alcuni licei e finito al centro delle critiche per i giudizi politici sul governo Meloni e su Fratelli d’Italia. Il coautore Carlo Greppi è intervenuto a “Dritto e rovescio”, rivendicando senza esitazioni i contenuti del volume, ma il confronto con la giornalista Sara Scarpati si è fatto presto complicato.

Nel libro, pubblicato da Laterza, Fratelli d’Italia viene descritto come un partito con una “base dichiaratamente fascista”, mentre al governo Meloni vengono attribuite “misure dichiaratamente liberticide” e “piani di deportazione” dei migranti.

Interrogato sull’utilizzo del termine deportazione, Greppi ha fatto riferimento al progetto di trasferimento dei migranti in Albania, spiegando però che il volume era già stato mandato in stampa “all’inizio del 2025”. Alle domande sulle posizioni di Giorgia Meloni e sulle sue prese di distanza dal fascismo, lo storico ha difeso l’impostazione del testo, sostenendo che “un qualunque testo storico è una sintesi che trae il succo delle questioni”.

La giornalista ha contestato la parzialità delle ricostruzioni, osservando che alcune pagine sembrerebbero più simili a un editoriale politico che a un manuale scolastico. Greppi ha continuato a rivendicare il proprio lavoro, arrivando a dichiarare: “Riscriverei tutto”.

Il confronto si è concluso bruscamente, con lo storico che ha interrotto l’intervista dopo le domande incalzanti. Prima di lasciare il collegamento, ha pronunciato un’altra frase destinata a far discutere: “La storia non è par condicio”.