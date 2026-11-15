“Lo dico all’amico Conte...”: sinistra, viene giù tutto. Su cosa esplode la lite

“I tavoli” tematici del centrosinistra “stanno andando molto bene, senza ombra di dubbio. Ci sono alcuni nodi politici che devono essere risolti, e noi non abbiamo alcuna preclusione”, anche sul reddito di cittadinanza. “Riteniamo che, in un processo in cui c’è una sorta di automazione, robotizzazione dell’economia, dei processi produttivi, dobbiamo garantire il reddito, però dobbiamo anche capire dove prendere le risorse, introducendo elementi di giustizia, ecco perché noi insistiamo con una patrimoniale, che vorrei chiamare contributo di solidarietà per i patrimoni sopra i 5,4 milioni di euro”. A dirlo è Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa verde e deputato di Avs, a margine della festa dei 40 anni dei Verdi a Roma.

“In maniera molto pacata vorrei dire a Giuseppe Conte - prosegue - che non affrontare questo tema sarebbe sbagliato, perché noi siamo nella condizione di poter aiutare i ceti sociali più deboli, perché se dovessimo governare, cosa di cui sono convinto, noi dovremmo essere chiamati a trovare le coperture e non possiamo pensare di fare quello che ha fatto la destra, ovvero tagliare la sanità, la scuola, il trasporto, gli interventi sulle politiche climatiche perché non ci sono i soldi e devono pagare sempre i soliti noti, ovvero i pensionati, il ceto medio e tutti coloro i quali portano avanti l’Italia”.

“Ecco perché un contributo di solidarietà sopra i 5,4 milioni di euro - non va bene questo limite, discutiamone -, penso che anche da parte del Movimento 5 stelle dovrebbe esserci un’attenzione ad aprire un ragionamento di questo tipo, perché se no rischiamo, rischieremo e noi non saremo disponibili da questo punto di vista a far pagare la crisi ai ceti sociali più deboli”, conclude Bonelli. Ma a far traballare il campo largo e a mettere a rischio il già precario equilibro della coalizione è Fratoianni che rivolgendosi direttamente a Conte con queste parole: “Lo dico in particolare a chi tra noi ha qualche dubbio, all’amico Giuseppe Conte, un altro perno decisivo della nostra coalizione, la tassa sulle grandissime ricchezze, è una necessità e noi lavoreremo affinché sia parte del programma”. Salta tutto tra poco?