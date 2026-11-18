“Noi abbiamo cambiato le regole del gioco”. Così Giorgia Meloni in un video pubblicato sui social, nel quale annuncia l’abbassamento delle tasse sui premi di produttività.

“Quando ci siamo insediati - spiega la premier -, su un premio di produttività da 3.000 euro lo Stato se ne prendeva 300, perché quel premio era tassato al 10%. Noi abbiamo cambiato le regole del gioco. Oggi con l’aliquota all’1% introdotta da questo governo e in vigore per tutto il 2027, su un premio di produttività da 3.000 euro lo Stato se ne prende 30, cioè un decimo dei soldi che tratteneva prima”.

“Significa - prosegue Meloni - che gli altri 2.970 euro restano a chi quel premio se l’è guadagnato, come è giusto che sia. Non solo. Oggi la tassazione all’1% può valere per i premi di produttività fino a 5.000 euro l’anno, per i dipendenti del settore privato con un reddito fino a 80.000 euro”.

Secondo la presidente del Consiglio, infatti, “chi lavora duro deve tenersi i frutti del suo impegno”. Non manca, infine, una frecciatina alla sinistra: “Il salario non deve essere minimo, deve essere giusto”.