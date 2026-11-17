«Dei segnali stanno arrivando su un territorio che era stato abbandonato, chi vive e cresce in questi comuni non è un cittadino di serie B è un cittadino che merita decoro e merita tutela della propria salute». Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a margine della sua visita al Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei carabinieri a Napoli dove è insediata la control room interforze che monitora i siti dell’area della “Terra dei Fuochi”.

«C’è anche un lavoro di educazione che va fatto a partire dai giovanissimi sul rispetto dell’ambiente, sul rispetto del proprio territorio, perché in alcuni casi noi siamo di fronte alla criminalità organizzata, in alcuni casi siamo anche di fronte ad un fenomeno che in passato forse ha sottovalutato le conseguenze dello sversamento illegale di rifiuti sul territorio», ha spiegato il premier.

Nel 2026 c’è stato un aumento «significativo» di denunce e arresti per il reato di sversamento illegale rifiuti. «C’è un lavoro di bonifica che il governo ha portato avanti anche con investimenti molto importanti», ha sottolineato Meloni. Aggiungendo: «Anche con l’ultimo decreto del Ministero dell’Ambiente altri 200 milioni sono stati destinati proprio alla bonifica dei Comuni ricompresi nel territorio della “Terra dei Fuochi”. C’è un lavoro molto importante che viene fatto attraverso la gestione dell’attività commissariale anche di recupero di questi rifiuti, un lavoro molto importante che viene fatto a 360 gradi a livello istituzionale anche con i Comuni, la Provincia, la Regione, al netto dei prefetti, dei commissari e di tutte le forze dell’ordine».

Prontamente ringraziata dal premier: «Devo ringraziare questi uomini, queste donne, sono molto contenta di questo lavoro, un lavoro che deve continuare ad andare avanti».