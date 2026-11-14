Meloni, “per voi sono di Serie B”: lezione alla sinistra

“Dal 2027 la soglia del regime forfettario sale a 100mila euro per l’Irpef. Una misura di buon senso per aiutare chi rischia in proprio per creare valore e non si arrende”. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annunciato così sui social l’innalzamento del tetto per le partite Iva, previsto dalla legge di Bilancio 2027. Nello stesso filmato, la premier ha risposto anche alle ultime polemiche delle opposizioni.

Per spiegare la misura, Meloni ha fatto ricorso a esempi concreti: “Un idraulico, una commercialista, un fisioterapista, fino a oggi superando gli 85mila euro di ricavi o compensi rischiavano di perdere l’accesso al regime agevolato. Addio all’imposta unica del 15% e dentro il regime ordinario”. E l’effetto, come fatto notare dalla presidente del Consiglio, era paradossale: “Un anno che era andato bene finiva per diventare una penalità e chi produce era spinto a frenare invece che a crescere”. Per l’esenzione Iva, invece, il limite resta fissato per ora a 85mila euro. Su quest’ultimo punto è necessario un accordo con l’Ue. E a tal proposito la premier ha assicurato: “Ci stiamo lavorando”.

Rispondendo all’accusa della sinistra di voler favorire i contribuenti più abbienti, Meloni ha sottolineato: “Ora la sinistra dice che così un autonomo che fattura 100mila euro è un privilegiato. Confondono, e devo dire spesso di proposito, il fatturato con lo stipendio”. Da quei ricavi, infatti, il professionista deve sottrarre le spese necessarie all’attività, i contributi previdenziali e le imposte. “L’autonomo non ha le ferie pagate, la tredicesima, la liquidazione”, ha ricordato la presidente del Consiglio, facendo notare anche come in caso di malattia o genitorialità l’autonomo disponga generalmente di tutele più deboli. “La verità - ha chiosato la premier lanciando una stoccata alle opposizioni - è che per la sinistra gli autonomi sono dei lavoratori di serie B”.