Mimmo Lucano, l’ultimo delirio: “Io, un perseguitato perché accogliente”

Li ha avuti tutti attorno a sé, il campo largo (ri)stretto attorno a Mimmo Lucano, il sindaco di Riace, europarlamentare eletto con Avs, già coinvolto in un’inchiesta per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, simbolo di quel “modello Riace” di accoglienza ai migranti che però secondo i magistrati non era proprio conforme alle regole e infatti c’è stato lo scioglimento del consiglio comunale. «Sono un perseguitato per le mie idee politiche», ha detto Lucano intervenendo a Roma nel corso di un dibattito al quale hanno preso parte leader politici, giuristi, esponenti del centrosinistra. «C’è una connessione fra la mia storia giudiziaria e questa», ha aggiunto Lucano. «Tutto si svolge fra prefettura di Reggio Calabria e Viminale, organismi dove c’è un’anima politica. Se io fossi stato di un altro partito...». Parlando di gestione delle migrazioni l’eurodeputato ha attaccato il centrodestra: «Questo governo cosa ci offre in cambio? Solo la cattiveria politica nei confronti dei migranti», ha affermato.

Secondo Nicola Fratoianni «l’accanimento contro Lucano è l’accanimento contro un’altra idea di questo Paese. Riace ha dimostrato che è possibile un’altra idea dell’accoglienza, un’altra idea per lo sviluppo delle aree interne. Occorre parlare la lingua dell’alternativa invece che della subalternità», ha aggiunto, «troppo a lungo forze che non possiamo ascrivere alla destra hanno espresso subalternità. Non possiamo far risalire tutto solo alla nascita del governo Meloni. E mentre discutiamo del programma di alternativa dobbiamo dire che quando andremo al governo aboliremo la Bossi-Fini. Quando governiamo noi, di balbettii anche basta». Per Arturo Scotto del Pd le vicende recenti che hanno toccato l’amministrazione Lucano sono il frutto di «un ordine arrivato dall’alto per chiudere una partita» e ha citato Pietro Ingrao che parlava di «irriducibilità dell’umano».

Fra gli intervenuti anche il leader del M5S Giuseppe Conte, che ha lanciato una sua previsione: «Affronteremo una campagna elettorale in cui si parlerà abbondantemente di questioni migratorie» e la destra, ha aggiunto, «andrà molto sull’islamofobia». Ma per l’ex premier l’idea secondo la quale «l’Islam italico» è «incompatibile con la nostra comunità nazionale» è una concezione che non ha fondamenti storici, teorici e neppure filosofici. Presente al dibattito anche il sociologo Luigi Manconi: con Riace il passaggio dall’accoglienza all’ospitalità.