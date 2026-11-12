Nassiriya, la vergogna della sinistra: nessun messaggio in ricordo delle vittime

Ogni anno la stessa storia. Arriva il 12 novembre, anniversario della strage di Nassiriya, e la sinistra tace. Non un messaggio, non una nota, non un post sui social. Niente di niente. A esporsi, al massimo, è qualche parlamentare di secondo piano, mentre i leader rimangono in silenzio.

Il 12 novembre 2003, a Nassiriya, città nel sud dell’Iraq, a causa di un attacco kamikaze persero la vita 28 persone, di cui 19 cittadini italiani: 12 Carabinieri, 5 Militari dell’Esercito e 2 civili. I militari italiani partecipavano alla missione internazionale denominata Antica Babilonia, con il compito di contribuire alla sicurezza e alla ricostruzione del Paese dopo la guerra. Alle ore 10:40 locali, un camion cisterna carico di esplosivo si lanciò contro l’ingresso della base italiana e provocò una violenta esplosione, che distrusse gran parte dell’edificio e causò anche l’esplosione di un deposito di munizioni. Fu una tragedia che colpì profondamente il Paese, a seguito della quale, nel 2009, venne istituita la Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace.

“Nella ricorrenza della Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace, ventitreesimo anniversario della strage di Nassiriya, rinnovo l’omaggio della Repubblica alla memoria di quanti, operando con abnegazione, hanno sacrificato la vita nelle operazioni per la stabilizzazione delle aree di crisi internazionali e per la risoluzione dei conflitti, servendo la causa dei diritti dei popoli nella loro aspirazione alla pace”, è il ricordo del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato oggi al Ministro della Difesa, Guido Crosetto.

Anche la premier Giorgia Meloni ha onorato le vittime, con un toccante messaggio pubblicato su X: “Il 12 novembre 2003 è una ferita che resta viva nella memoria di tutti noi. Quel giorno l’Italia pagò un prezzo altissimo per il proprio impegno al servizio della pace. Diciannove nostri connazionali persero la vita a Nassiriya, tra carabinieri, militari dell’Esercito e civili. Diciannove vite spezzate mentre svolgevano il loro lavoro al servizio degli altri. A distanza di 23 anni, il loro ricordo continua ad accompagnarci e ci richiama al valore del servizio, del coraggio e dell’amore per la nostra Patria. E ci ricorda il debito di riconoscenza che abbiamo nei confronti di chi, ancora oggi, indossa una divisa e porta avanti il proprio impegno nelle nostre città e nelle missioni di pace all’estero. Alle vittime di Nassiriya e ai loro familiari va l’abbraccio commosso e riconoscente di tutti noi. Per non dimenticare, mai”.

Parole di gratitudine nei confronti dei militari italiani sono arrivate anche da parte di Lega, Forza Italia e Noi Moderati. Nulla da segnalare, invece, tra i partiti del centrosinistra. Sulle pagine social del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle, così come su quella di Alleanza Verdi Sinistra, non è apparso alcun riferimento ai caduti. In religioso silenzio anche i vari leader: da Schlein a Conte, da Bonelli a Fratoianni. “Il silenzio del governo sulla strage di Nassiriya mostra il volto ipocrita di una sinistra che non ha il senso dello Stato”, attaccava Isabella Bertolini già nel 2006, all’epoca del governo Prodi II. Ebbene, a distanza di 20 anni nulla sembra essere cambiato.