Nonostante le truffe il campo largo è sicuro: “Priorità al reddito 2.0″

Errare è grillino, perseverare è responsabilità di tutto il Campo largo. Il testo definitivo ancora non c’è, perché quello iniziato questa mattina sarà un fine settimana di lavoro per i maggiorenti dell’alleanza di sinistra, impegnati a redigere la fatidica bozza di programma. Però la decisione è presa: il Reddito di cittadinanza tornerà e sarà, ancora una volta la fiche sulla quale il Movimento Cinque Stelle punterà quasi tutto per prendere voti. Giuseppe Conte, a inizio mese, ne aveva prospettato la reintroduzione, con circospezione, specificando che ci sarebbe «qualcosa da rivedere, in modo che sia utile a chi è davvero in difficoltà».

Giorni dopo, ospite di Bruno Vespa, l’ex premier aveva rotto gli argini: «Si può discutere dell’opportunità di aiutare chi è povero?», aveva domandato retorico, come a dire che l’assegno grillino tornerà senza neanche troppe accortezze. Ieri Stefano Patuanelli, ex ministro e attuale vicepresidente di M5S, l’ha ufficializzato, elevando il sussidio a bandiera elettorale: «Abbiamo trovato l’accordo, la misura sarà nel programma della coalizione».Si salvi chi può: il reddito grillino è in grado in mezza legislatura di vanificare tutti gli sforzi fatti dal governo di Giorgia Meloni per tenere in asse i conti dell’Italia ed evitare sprechi e truffe. Nella sua prima versione, l’elargizione pentastellata è costata agli onesti contribuenti poco meno di trentacinque miliardi, beneficiando due milioni e mezzo di persone, il 60% delle quali concentrate in cinque regioni: Campania, Sicilia, Puglia, Lazio e Calabria.

Al netto delle truffe vere e proprie, accertate nell’82% dei casi in cui sono state fatte verifiche, il dato sconvolgente è che, secondo quanto accertato dal Comitato Scientifico del Ministero del Lavoro, il 46% dei percettori non risultava in condizioni di povertà assoluta; quindi il reddito da divano, per quasi uno su due, era un’integrazione, non un sostegno essenziale.Nella sua seconda versione, questa sorta di incentivo a non lavorare, o a continuare a farlo in nero, si prospetta ancora più devastante. Patuanelli ha infatti spiegato che l’assegno da divano non andrebbe solo a chi effettivamente versa in condizioni economiche drammatiche, ma anche a chi «è in grado di lavorare, però magari ha perso il lavoro a causa dell’intelligenza artificiale, e quindi va sostenuto per un periodo, in modo da dargli gli strumenti per riqualificarsi».Un’affermazione da far tremare i polsi a chi ha a cuore le casse pubbliche e a chi lavora e versa le tasse, ma anche parole che rivelano l’ipocrisia del Movimento riguardo al suo provvedimento bandiera: la spacciano come una misura di solidarietà, in realtà è un modo per comprare facile consenso, mettendolo in conto ai contribuenti onesti.

Il reddito da divano come aiuto temporaneo per chi sta cercando lavoro è già fallito la prima volta, visto che il 75% dei percettori ha iniziato a riceverlo da disoccupato e tale è rimasto fino a quando non gli è stato tolto.Quanto poi all’allargamento a chi perde lavoro, per questa platea esiste già la Naspi (l’assicurazione sociale per l’impiego), che dura ventiquattro mesi e che viene elargita ogni anno a un milione e ottocentomila persone. Il segretario del Partito Liberaldemocratico, Luigi Marattin, smaschera il trucco sostenendo che «i grillini chiamano reddito di cittadinanza una cosa che c’è già per poi poter dire di aver mantenuto le promesse». Ci sembra una visione fin troppo ottimistica.In realtà Michele Gubitosa, uno dei parlamentari di M5S più in vista, ha di recente detto in tv che in Italia ci sarebbero quattordici milioni di persone a rischio povertà.

Significa che il Movimento vede ogni persona non benestante come un elettore a cui promettere una prebenda e che lo scambio voto-assegno sia il punto qualificante della campagna elettorale di Conte e compagni. Se il «reddito da divananza», come lo ha definito il vicepresidente della Camera di Fdi, Fabio Rampelli, denunciando «il saccheggio delle risorse pubbliche» perpetrato da M5S quando governava, fosse solo «la solita minestra riscaldata del Campo largo», come l’ha ribattezzata la parlamentare meloniana Augusta Montaruli, sarebbe il minore dei danni. La promessa di stipendio a chi non fa nulla si candida a essere l’architrave del programma economico del Campo largo, fatto di spesa senza resa e Prodotto interno lordo che aumenta solo a debito.

Indicativo a riguardo il silenzio della cosiddetta parte riformista del Campo largo, che dovrebbe essere strutturalmente contraria al provvedimento. Sia perché una misura che viene incontro ai veri poveri già c’è, si chiama assegno di inclusione e raggiunge quasi settecentomila persone tra disabili, anziani e famiglie in difficoltà con figli. Sia perché, come denunciato dalla ministra del Lavoro, Marina Calderone, tra reddito e pensione di cittadinanza sono state accertate truffe per un ammontare di un miliardo e settecento milioni, anche se la Guardia di Finanza ha parlato di 665 milioni indebitamente percepiti.D’altronde non c’è da illudersi che i partitini moderati del Campo largo e i reduci riformisti del Pd si battano per difendere le casse dello Stato, i loro principi, e un minimo di avvedutezza. Pur di tornare al governo, gli anti-Meloni sono disposti a distruggere l’economia del Paese. Tanto poi il conto lo dovremo pagare noi.