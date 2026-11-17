Nulla di nuovo sotto il solo. Solo il consueto agguato di Lilli Gruber a Otto e mezzo, il programma di approfondimento politico di La7. La vittima è Pier Ferdinando Casini, che mai si sarebbe aspettato di trovarsi nella gabbia dei leoni. “Pare il candidato perfetto per il Quirinale”, ha esordito così la padrona di casa.

“Ma non c’è... ma intanto...”, le parole di Massimo Giannini. “Ma questo è un agguato”, si è difeso l’ex Dc. “No”, la replica dell’ex direttore della Stampa. “Allora, se lo sapevo stavo a casa...”, ha sottolineato Casini. “No, no, per la verità volevo partire con tutt’altro”, ha spiegato la conduttrice.

“È stato già più volte candidato al Quirinale, no?”, ha insistito Giannini. “Si, cimiteri sono pieni di gente che sono stati candidati al Quirinale”, la battuta un tantino macabra di Casini. “No, però lei lo chiama cimitero”, gli ha fatto notare il giornalista. “Per cui io ancora non sono al cimitero, almeno questo è un vantaggio”, il pensiero di Casini. “Lei lo chiama cimitero perché è troppo astuto politicamente. Con questo passo del cavallo Casini entra in quella che si chiama in gergo la riserva della Repubblica”, ha spiegato Giannini. “Esatto”, è intervenuta la Gruber. “E quindi sta lì a vedere cosa succede”, ha chiosato l’ex Dc.