Patrimoniale, Angelo Bonelli ci prende per fessi: “Facciamola, ma cambiamole il nome”

Il campo largo non sa ancora quale sarà il proprio leader, chi farà parte della coalizione e quale sarà il programma. L’unica cosa che sanno molto bene è che vogliono battere la destra guidata da Giorgia Meloni. E, soprattutto, sanno bene che hanno un disperato bisogno dei soldi degli italiani per finanziare le loro promesse terrificanti. Vedi, per esempio, il reddito di cittadinanza tanto caro a Giuseppe Conte e al Movimento Cinque Stelle. Da qui, l’interrogativo definitivo: dove prendere tutto questi soldi? Ovviamente grazie a una patrimoniale. O meglio, la patrimoniale ma con un nome diverso perché altrimenti spaventerebbe gli elettori e gli stessi alleati del campo largo. L’idea rivoluzionaria è stata partorita dalla mente di Angelo Bonelli, che evidentemente ritiene di poter prendere per il naso i suoi compagni e gli stessi italiani.

La patrimoniale “sta facendo molto discutere, ma siamo convinti che abbiamo gli argomenti per poter convincere i nostri alleati della necessità di portare più giustizia sociale nel nostro Paese. Poi se è il nome che disturba possiamo anche cambiarlo, ma come si dice invertendo i fattori il prodotto non cambia”, il commento del leader di Europa Verde e deputato di Avs, Angelo Bonelli, nel corso della conferenza stampa alla Camera per la presentazione della proposta di legge sul Fondo sovrano popolare. Insomma, chiamiamola pure con un altro nome ma rimarrà sempre la stessa sciagura.