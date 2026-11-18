“Mentre noi lavoriamo per abbassare le tasse e lasciare più soldi nelle tasche degli italiani, a sinistra litigano tra chi vuole introdurre una nuova patrimoniale e chi persino la considera una condizione per costruire un’alleanza di governo”: Giorgia Meloni entra a gamba tesa nella discussione in corso nel campo largo sulla necessità di tassare i patrimoni più elevati per dare una mano a chi è in difficoltà.

Leader della proposta è il partito Alleanza Verdi e Sinistra di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, che ha posto questa tassa come condizione per formare un’alleanza alle prossime Politiche. “Senza patrimoniale non c’è la coalizione - ha detto in maniera netta il leader di Sinistra Italiana, Fratoianni -. Noi stiamo mettendo a punto una serie di misure di welfare che vanno coperte. Ci sono i soldi del riarmo, quelli del Ponte e qui siamo tutti d’accordo. Ma, oltre a questo, è giusto che il welfare lo paghi anche chi ha di più”.

Un discorso lunare per la presidente del Consiglio, che in un post su X ha commentato: “Per loro esiste un’unica ricetta in economia: tassare sempre di più la ricchezza esistente, senza mai porsi il problema di come crescere e creare nuova ricchezza”. E infine la stoccata: “Ecco qual è la profonda differenza tra noi e la sinistra: alla cultura delle tasse e dello sperpero delle risorse a pioggia preferiremo sempre quella del taglio delle tasse, del lavoro e dello sviluppo”.