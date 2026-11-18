“Il Partito democratico incontra l’ambasciatrice cinese per rafforzare i rapporti tra i due partiti e ascoltare le indicazioni del Partito comunista cinese. Una scelta politica che merita una riflessione”: la vicepresidente del Parlamento europeo, l’ex dem Pina Picierno, lo ha scritto su X riferendosi all’ultimo impegno del Pd.

La Picierno ha ripreso i suoi ex compagni di partito scrivendo: “La Cina è il Paese che sostiene economicamente e tecnologicamente la macchina bellica di Putin, reprime gli uiguri, perseguita il dissenso e minaccia costantemente Taiwan, mettendo a rischio la stabilità dell’intero Indo-Pacifico. Non si può parlare di democrazia in Europa e cercare contemporaneamente una sponda politica nel partito unico di Xi Jinping senza avvertire il bisogno di spiegare questa contraddizione”.

E ancora: “Complimenti al Pd e a Giuseppe Provenzano per aver raggiunto un livello notevole di indegnità: trascinare un partito che si chiama ancora democratico alla corte del partito unico di un regime comunista. Da queste parti si rimane fieramente al fianco dei dissidenti, delle democrazie liberali, chi lotta per la libertà e contro ogni regime”.

E tra i commenti, in molti le hanno dato ragione. Un utente, per esempio, ha scritto: “Il dialogo diplomatico con la Cina è necessario. Cercare una convergenza politica con il partito di Xi Jinping è tutt’altra cosa. Chi difende democrazia, diritti umani e libertà dovrebbe spiegare come concilia questi valori con un simile avvicinamento”.